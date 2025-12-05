Trump'tan 'küçük otomobillere' onay: Hemen üretime başlayın

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin duyuru yaptı.

Paylaşımında "Amerika'da 'küçük otomobillerin' üretilmesine az önce onay verdim." ifadesini kullanan Trump, üreticilerin uzun zamandır başka ülkelerde de başarılı şekilde yaptıkları gibi bu üretimi istediğini belirtti.

Trump, bu otomobillerin benzinli, elektrikli veya hibrit olarak çalışabileceğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Çok yakın geleceğin bu otomobilleri, uygun fiyatlı, güvenli, yakıt tasarruflu ve kısacası muhteşem. Hemen üretime başlayın. Adalet, Ulaştırma ve Çevre bakanlıklarına teşekkür ederim. Keyfini çıkarın."

ABD'de neden küçük otomobiller üretilmiyordu?

ABD’de uzun yıllar boyunca küçük otomobillerin yaygın olarak üretilmemesi, ülkenin ekonomik ve kültürel dinamikleriyle şekillenen bir tercihin sonucu olarak görülüyordu.

Uzmanlara göre; geniş karayolları, uzun mesafeli ulaşım alışkanlıkları ve tüketicilerin yüksek motor gücü ile geniş iç hacme yönelik talepleri, büyük otomobilleri standart hâline getirdi.

Ayrıca ABD’de yakıt fiyatlarının uzun süre düşük seviyelerde seyretmesi, küçük araçların sunduğu yakıt tasarrufu avantajını önemsizleştirerek büyük modellerin cazibesini artırdı.

Detroit merkezli otomotiv endüstrisi de onlarca yıl boyunca üretim altyapısını büyük sedanlar ve güçlü V8 motorlu araçlara göre kurdu; bu nedenle küçük otomobiller düşük kârlı ve riskli bir yatırım olarak değerlendirildi.

Küçük araçların esas talep gördüğü Avrupa ve Japonya’nın aksine Amerikan pazarında küçük sınıf araçlara ilgi sınırlı kaldı.

Ekonomik nedenlerle Amerikan tüketicileri daha ekonomik modellere yönelirken, Japon ve Avrupa markaları ABD pazarında güçlü bir konum elde etti.

