Trump'tan 'küçük otomobillere' onay: Hemen üretime başlayın

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede "küçük otomobillerin" üretilmesine onay verdiğini bildirdi. Gelişmeyi, "Hemen üretime başlayın." deyip duyuran Trump, "Çok yakın geleceğin bu otomobilleri, uygun fiyatlı, güvenli, yakıt tasarruflu ve kısacası muhteşem." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin duyuru yaptı.
Trump, bu otomobillerin benzinli, elektrikli veya hibrit olarak çalışabileceğine işaret ederek şöyle devam etti:
ABD'de neden küçük otomobiller üretilmiyordu?
ABD’de uzun yıllar boyunca küçük otomobillerin yaygın olarak üretilmemesi, ülkenin ekonomik ve kültürel dinamikleriyle şekillenen bir tercihin sonucu olarak görülüyordu.
Uzmanlara göre; geniş karayolları, uzun mesafeli ulaşım alışkanlıkları ve tüketicilerin yüksek motor gücü ile geniş iç hacme yönelik talepleri, büyük otomobilleri standart hâline getirdi.
Ayrıca ABD’de yakıt fiyatlarının uzun süre düşük seviyelerde seyretmesi, küçük araçların sunduğu yakıt tasarrufu avantajını önemsizleştirerek büyük modellerin cazibesini artırdı.
Küçük araçların esas talep gördüğü Avrupa ve Japonya’nın aksine Amerikan pazarında küçük sınıf araçlara ilgi sınırlı kaldı.
Ekonomik nedenlerle Amerikan tüketicileri daha ekonomik modellere yönelirken, Japon ve Avrupa markaları ABD pazarında güçlü bir konum elde etti.