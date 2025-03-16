Trump'tan Ukrayna tehdidi: Ya barış ya nükleer savaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın ateşkesi kabul ettiğini, Rusya’yı zor da olsa ikna edebileceklerini söyledi. ABD Başkanı, “3'ncü dünya savaşına gidiyorduk. Nükleer ve bilmek istemeyeceğiniz silahlar sebebiyle eşi benzeri görülmemiş bir yıkım olacaktı” yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden çatışmaların sonlanmaması halinde 3’üncü dünya savaşının çıkacağına ve nükleer felaketin yaşanabileceğine işaret etti. Adalet Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada Trump, devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin iyi ilerlediğini belirterek, Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu" dedi.
HİÇ KOLAY DEĞİL
Konuşmasında Trump, başkan olduğundan bu yana çatışmanın sonlanması adına büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, savaşı bitirmek için Rusya ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. "Rusya ile iyi gittiğimizi düşünüyorum” diyen Trump, “Savaşı bitirmek istiyoruz. Eğer Rusya ile anlaşma sağlayabilirsek ateşkesi kabul edecekler. Ve bu hiç de kolay değil" dedi.
24 SAATTE BİTİREMEDİ
Sonrasında "Full Measure" televizyon programına verdiği röportaj veren Trump, başkanlık öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde sona erdirebileceğini belirttiği açıklamasına ilişkin, "Bunu söylediğimde biraz alaycı davrandım. Kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım" şeklinde değerlendirmede bulundu. Bugün yayınlanacak röportajın yayınlanan fragmanında Başkan, Rusya'nın ateşkesi kabul etmeme ihtimaline dair ise bunun "kötü bir haber" olduğunu söyledi. Trump, "Ama bence (Rusya Devlet başkanı Vladimir) Putin bunu kabul edecek. Sanırım onu iyi tanıyorum ve kabul edecek" değerlendirmesinde bulundu.
MSNBC ve CNN yozlaşmış
- ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşları CNN ve MSNBC'i kendisiyle ilgili haberlerinde "yasa dışı" ve "yozlaşmış" olmakla suçladı. Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptığı bir konuşmada, "Hakkımda tam anlamıyla yüzde 97,6 oranında kötü haber yapan CNN ve MSNBC'nin Demokrat Parti'nin siyasi kolları olduğuna inanıyorum" dedi. Trump, "Ne kadar büyük bir zafer kazandığımın hiçbir önemi yok. Tarihin en büyük zaferini kazanabilirim. Diğer tarafın ne tür bir başarısızlığa sahip olduğu hiç fark etmez" diye ekledi.
ZelenskI’den Kursk itirafı
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde cephedeki durumun "çok ağır" olduğunu söyledi. Zelenski başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, Ukrayna ordusunun 2024'te söz konusu bölgeye girmesindeki amacın, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerine yönelik Rus saldırılarını engellemek olduğuna dikkati çekti.