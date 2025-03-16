Trump'tan Ukrayna tehdidi: Ya barış ya nükleer savaş

ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşları CNN ve MSNBC'i kendisiyle ilgili haberlerinde "yasa dışı" ve "yozlaşmış" olmakla suçladı. Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptığı bir konuşmada, "Hakkımda tam anlamıyla yüzde 97,6 oranında kötü haber yapan CNN ve MSNBC'nin Demokrat Parti'nin siyasi kolları olduğuna inanıyorum" dedi. Trump, "Ne kadar büyük bir zafer kazandığımın hiçbir önemi yok. Tarihin en büyük zaferini kazanabilirim. Diğer tarafın ne tür bir başarısızlığa sahip olduğu hiç fark etmez" diye ekledi.