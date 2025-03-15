Kırmızı paspasla karşıladılar: ABD Dışişleri Bakanı alay konusu oldu

ABD Başkanı Trump ile yaşanan gerginlik, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun karşılanmasına da yansıdı. Karşılama sırasında Rubio'nun önüne kırmızı halı yerine kırmızı paspas serildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 51'inci eyalet olarak ABD'ye katmak istediği ve bu uğurda gümrük vergilerini iki kata çıkararak ticaret savaşı başlattığı Kanada, dün G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarını ağırladı. Ancak Trump ile yaşanan gerginlik, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun karşılanmasına da yansıdı. Karşılama sırasında Rubio'nun önüne kırmızı halı yerine kırmızı paspas serildi. Rubio’yu Kanada Dışişleri Protokol Müdür YardımcısI’nın karşıladığı açıklandı. Söz konusu görüntü, sosyal medyada alay konusu oldu. Rubio bu iki gün boyunca İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya ve Japonya’daki mevkîdaşlarıyla görüşecek.
ABD ÜRÜNLERİNE BOYKOT
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'nın bazı ürünlerine gümrük vergisi uygulama kararının ardından Kanada'daki marketlerde ABD ürünlerinin satışının "hızla düştüğü" belirtildi. The Hill gazetesinin haberine göre, Kanadalı gıda perakendecilerinin ana şirketi Empire Comany'nin Üst Yöneticisi (CEO) Michael Medline konuya ilişkin açıklama yaptı. Medline, "Amerikan ürünlerinin toplam satışlarımız içindeki payı hızla düşüyor" dedi. Müşterilerinden Kanada ürünleri istediklerini "yüksek sesle ve net şekilde" duyduklarını dile getiren Medline, şirketin ABD ürünlerindeki yüzde 12'lik satış ortalamasının son dönemde düştüğünü söyledi.