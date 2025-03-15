Kırmızı paspasla karşıladılar: ABD Dışişleri Bakanı alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 51'inci eyalet olarak ABD'ye katmak istediği ve bu uğurda gümrük vergilerini iki kata çıkararak ticaret savaşı başlattığı Kanada, dün G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarını ağırladı. Ancak Trump ile yaşanan gerginlik, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun karşılanmasına da yansıdı. Karşılama sırasında Rubio'nun önüne kırmızı halı yerine kırmızı paspas serildi. Rubio’yu Kanada Dışişleri Protokol Müdür YardımcısI’nın karşıladığı açıklandı. Söz konusu görüntü, sosyal medyada alay konusu oldu. Rubio bu iki gün boyunca İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya ve Japonya’daki mevkîdaşlarıyla görüşecek.