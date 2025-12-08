Trump'tan yapay zekaya 'tek kural' kararnamesi: Bebeklik döneminde yok edilecek

ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapay zekanın liderliğini sürdürebilmesi için 'tek bir yapay zeka kural kitabı' olması gerektiğini ifade ederek buna ilişkin kararname çıkaracağını bildirdi. Trump yaptığı açıklamada, "Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump,
"eyalet düzeyindeki kuralların yapay zekayı yok edeceği"
uyarısını yaparak, bu hafta tek bir yapay zeka kural kitabına yönelik kararname çıkaracağını bildirdi.
Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek"
"Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek"
ABD'nin yapay zeka alanında liderliğini sürdürmek istiyorsa tek bir
"kural kitabı"
olması gerektiğini belirten Trump,
"Şu anda tüm ülkeleri geride bırakıyoruz ancak 'çoğu kötü aktör olan' 50 eyalet kurallar ve onay sürecine dahil olursa bu uzun sürmeyecek. Bunda hiçbir şüphe olmamalı. Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek."
değerlendirmesinde bulundu.
Trump, bu hafta
"tek kural"
içeren bir kararname çıkaracağına işaret ederek,
"Bir şirketten, bir şey yapmak istediğinde 50 farklı onay almasını bekleyemezsiniz. Bu asla işe yaramaz."
ifadelerini kullandı.
#ABD Başkanı Donald Trump
#Yapay Zeka
#Kararname