Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan yapay zekaya 'tek kural' kararnamesi: Bebeklik döneminde yok edilecek

Trump'tan yapay zekaya 'tek kural' kararnamesi: Bebeklik döneminde yok edilecek

20:478/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapay zekanın liderliğini sürdürebilmesi için 'tek bir yapay zeka kural kitabı' olması gerektiğini ifade ederek buna ilişkin kararname çıkaracağını bildirdi. Trump yaptığı açıklamada, "Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump,
"eyalet düzeyindeki kuralların yapay zekayı yok edeceği"
uyarısını yaparak, bu hafta tek bir yapay zeka kural kitabına yönelik kararname çıkaracağını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek"

ABD'nin yapay zeka alanında liderliğini sürdürmek istiyorsa tek bir
"kural kitabı"
olması gerektiğini belirten Trump,
"Şu anda tüm ülkeleri geride bırakıyoruz ancak 'çoğu kötü aktör olan' 50 eyalet kurallar ve onay sürecine dahil olursa bu uzun sürmeyecek. Bunda hiçbir şüphe olmamalı. Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek."
değerlendirmesinde bulundu.
Trump, bu hafta
"tek kural"
içeren bir kararname çıkaracağına işaret ederek,
"Bir şirketten, bir şey yapmak istediğinde 50 farklı onay almasını bekleyemezsiniz. Bu asla işe yaramaz."
ifadelerini kullandı.


#ABD Başkanı Donald Trump
#Yapay Zeka
#Kararname
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tapuda yeni dönem başladı: Vekalet ve azil işlemleri e-Devlet'ten yapılacak