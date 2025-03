Tunus Cumhurbaşkanı Said Başbakan Maddouri'yi görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Kamel Maddouri'yi görevden aldı. Sahra Altı Afrika ülkeleri üzerinden göç akışının artması ve ekonominin kötüleşmesi nedeniyle görevden alındığı belirtilen Maddouri'nin yerine Sara Zaafarani başbakan olarak atandı. Said, dün akşam saatlerinde atamanın ardından yeni başbakanı Zaafarani'yi kabul etti. Said görüşmede Zaafarani'ye hükümet çalışmalarının koordinasyonunun arttırılması ve Tunus halkının beklentilerinin karşılanması için tüm engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.