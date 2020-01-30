Dünya Tunus Orta Doğuda barış Filistin halkının haklarının tanınmasından geçer
ORTADOĞU

Tunus: Orta Doğu'da barış Filistin halkının haklarının tanınmasından geçer

Tunus yönetimi, Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesisinin Filistin halkının haklarının tanınmasından geçtiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said.
Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, "Yüzyılın Anlaşması" ismini taşıyan sözde barış planının büyük bir endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve kalıcı barışın ancak Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletini kurma ve kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasıyla tesis edileceği" vurgulandı.

"KUDÜS'ÜN HUKUKİ STATÜSÜNE DOKUNULMAMALI"

  • Kudüs'ün, tarihi ve hukuki statüsüne dokunulmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Tunus'un, meşru haklarını geri alma konusunda Filistin halkının yanında olduğu ve daha önce alınmış uluslararası kararlar çerçevesinde barış sürecinin yeniden başlatılmasını hedefleyen her türlü girişimi de desteklediği aktarıldı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı
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Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.


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