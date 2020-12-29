Dünya Türk Hava Yolları ilk kez Ermenistan hava sahasını kullanarak uçuş gerçekleştirdi
ASYA

Türk Hava Yolları ilk kez Ermenistan hava sahasını kullanarak uçuş gerçekleştirdi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bir uçuş, ilk kez Ermenistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirildi. 26 Aralık tarihinde Bakü’den kalkan Türk Hava Yolları’na ait bir uçak, Ermenistan üzerinden geçerek İstanbul’a ulaştı. Şimdiye kadar Azerbaycan ve Türkiye’ye ait yolcu uçakları, Gürcistan üzerinden uçuş gerçekleştiriyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirilen uçuş 26 Aralık'ta gerçekleşti.
Ermenistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirilen uçuş 26 Aralık'ta gerçekleşti.

Azerbaycan, işgal altında topraklarını 44 gün süren mücadelenin ardından Ermenistan’dan kurtarmıştı. Şuşa zaferinin ardından yenilgiyi kabul eden Ermenistan tarafı, Karabağ savaşı anlaşmasını imzalamak zorunda kalarak hezimetini ilan etmişti.

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Bakü’den İstanbul’a Ermenistan üzerinden uçuş

Tarihi zaferin ardından, Azerbaycan ve Türkiye arasında şimdiye kadar Gürcistan üzerinden gerçekleştirilen uçuşlar, ilk kez Ermenistan hava sahası kullanılarak yapıldı. 26 Aralık tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den kalkan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağıyla, Ermenistan üzerinden İstanbul’a uçuş gerçekleştirildi.

Hava sahasını açmak zorunda kaldı iddiası

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Ermenistan tarafının hava sahasını açmak zorunda kaldığı iddia edildi. Ermenistan medyasında, Azerbaycan ve Türkiye’nin, hava sahasının açılmaması halinde Rus uçaklarının Karabağ ve Ermenistan’a Azerbaycan üzerinden uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini ilettikleri öne sürüldü.

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