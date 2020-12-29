Türk Hava Yolları ilk kez Ermenistan hava sahasını kullanarak uçuş gerçekleştirdi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bir uçuş, ilk kez Ermenistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirildi. 26 Aralık tarihinde Bakü’den kalkan Türk Hava Yolları’na ait bir uçak, Ermenistan üzerinden geçerek İstanbul’a ulaştı. Şimdiye kadar Azerbaycan ve Türkiye’ye ait yolcu uçakları, Gürcistan üzerinden uçuş gerçekleştiriyordu.

Haber Merkezi 29 Aralık 2020, 09:21 Son Güncelleme: 29 Aralık 2020, 09:27 Yeni Şafak