Dünya Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezinde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycanda
ASYA

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan’da

Azerbaycan’ın Ağdam kentinde kurulumu tamamlanan Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev alacak Türk askerleri Azerbaycan’a geldi

Haber Merkezi İHA
Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan’da.
Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan’da.

Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

MERKEZ BUGÜN FAALİYETE BAŞLIYOR

Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yürütüyordu. Kurulum çalışmalarının tamamlandığı ve Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez, bugünden itibaren faaliyete başlayacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayılan açıklamada, merkezde görev yapacak Türk askerlerinin Azerbaycan’a geldiği duyuruldu.
Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde Türkiye tarafından 1 general ve 38 askeri personel görev yapacak.

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