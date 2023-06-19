|
Dünya

Türkiye İsrail'in Cenin'de yaptığı baskında 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. Açıklamada, "İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

14:19 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.


Bakanlık, İsrail güçlerinin Cenin’de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada,
"İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz."
ifadeleri kullanıldı.


İşgalci İsrail güçleri Cenin kentine saldırdı: 3 Filistinli öldü, 29'u yaralandı
İşgalci İsrail güçleri Cenin kentine saldırdı: 3 Filistinli öldü, 29'u yaralandı

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 29 Filistinliyi yaraladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı. Baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 29 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Filistin
#İsrail
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika: Gökhan Gönül futbolu bıraktı