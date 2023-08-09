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Dünya

Türkiye ve İngiltere’den ortak işbirliği: Yasadışı göçle mücadele edilecek

İngiltere hükümeti, Türkiye ve İngiltere’nin yasadışı göçle mücadele kapsamında iş birliği yapacağını ve bu kapsamda atılacak adımları açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada, “Türkiye ve Birleşik Krallık, göç alanında birlikte çalışma ve transit ülkelerle işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılıklarını yinelemektedir” denildi.

10:45 . 9/08/2023 Çarşamba
DHA
Türkiye ve İngiltere’den, yasadışı göçle mücadele konusunda iş birliği.

Türkiye ve İngiltere’den, yasadışı göçle mücadele konusunda iş birliği.

İngiltere hükümetinden iş birliğine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Silahlı çatışmalar, istikrarsızlık ve ekonomik zorluklar nedeniyle yaşanan düzensiz göç küresel bir sorundur. Düzensiz göçü yönetmek ve tehlikeli yolculuklara çıkarak hayatlarını riske atan savunmasız göçmenlerden faydalanan suç şebekeleriyle mücadele etmek için uluslararası, bölgesel ve ikili işbirliği gereklidir. Buna bir son vermek için tüm ülkeler ortak çaba sarf ederek sorumluluğu birlikte üstlenmelidir.

Bu bağlamda Türkiye ve Birleşik Krallık, göç alanında birlikte çalışma ve transit ülkelerle işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılıklarını bugün bir kez daha yinelemektedir. Mevcut işbirliği çerçevesinde Birleşik Krallık, bu kararlılığın bir göstergesi olarak Türk Polis Teşkilatı tarafından kurulacak olan Mükemmeliyet Merkezini destekleyecektir. Bu merkez, yasadışı seyahatleri organize eden suç şebekelerinin çökertilmesine yönelik faaliyetler bakımından her iki ülkedeki mevcut uzmanlığı zenginleştirecektir.

Türkiye ve Birleşik Krallık ayrıca düzensiz göç hareketlerini önlemek ve göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele etmek amacıyla uluslararası ve çok taraflı düzeyde ortak hedefleri takip edecektir.”



#Türkiye
#İngiltere
#İşbirliği
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