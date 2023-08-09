Türkiye ve İngiltere’den ortak işbirliği: Yasadışı göçle mücadele edilecek

Türkiye ve İngiltere’den, yasadışı göçle mücadele konusunda iş birliği.
İngiltere hükümetinden iş birliğine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Silahlı çatışmalar, istikrarsızlık ve ekonomik zorluklar nedeniyle yaşanan düzensiz göç küresel bir sorundur. Düzensiz göçü yönetmek ve tehlikeli yolculuklara çıkarak hayatlarını riske atan savunmasız göçmenlerden faydalanan suç şebekeleriyle mücadele etmek için uluslararası, bölgesel ve ikili işbirliği gereklidir. Buna bir son vermek için tüm ülkeler ortak çaba sarf ederek sorumluluğu birlikte üstlenmelidir.
Türkiye ve Birleşik Krallık ayrıca düzensiz göç hareketlerini önlemek ve göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele etmek amacıyla uluslararası ve çok taraflı düzeyde ortak hedefleri takip edecektir.”