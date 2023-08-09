Türkiye ve İngiltere’den ortak işbirliği: Yasadışı göçle mücadele edilecek

Bu bağlamda Türkiye ve Birleşik Krallık, göç alanında birlikte çalışma ve transit ülkelerle işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılıklarını bugün bir kez daha yinelemektedir. Mevcut işbirliği çerçevesinde Birleşik Krallık, bu kararlılığın bir göstergesi olarak Türk Polis Teşkilatı tarafından kurulacak olan Mükemmeliyet Merkezini destekleyecektir. Bu merkez, yasadışı seyahatleri organize eden suç şebekelerinin çökertilmesine yönelik faaliyetler bakımından her iki ülkedeki mevcut uzmanlığı zenginleştirecektir.