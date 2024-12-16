Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e güven mektubunu takdim etti.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic
'e güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Saygılı, Cumhurbaşkanı Vucic tarafından başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda kabul edildi.
Görevine başladı
Görevine başladı
Güven mektubunu Vucic'e teslim eden Saygılı, görevine resmen başlamış oldu.
Büyükelçi Saygılı, daha önce Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü olarak görev yaptı.
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