Ukrayna: Rusya'ya ait iki "Be-12 Çayka" amfibi uçağı ve bir "Mi-8" helikopteri imha ettik

Saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından gerçekleştirildiği, iki uçağın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu, tarihte bir Be-12'nin ilk imhasıdır." ifadesine yer verildi.

"Be-12 Çayka" tipi amfibi uçakların denizaltıların tespiti ve onlara karşı mücadele için pahalı ekipmanlarla donatıldıklarına işaret edilen açıklamada, GUR tarafından aynı bölgede bir "Mi-8" helikopterinin de imha edildiği bildirildi.