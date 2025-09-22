Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ukrayna: Rusya'ya ait iki "Be-12 Çayka" amfibi uçağı ve bir "Mi-8" helikopteri imha ettik

Ukrayna: Rusya'ya ait iki "Be-12 Çayka" amfibi uçağı ve bir "Mi-8" helikopteri imha ettik

12:0622/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünce (GUR), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusuna ait iki "Be-12 Çayka" tipi amfibi uçağın ve bir "Mi-8" tipi helikopterin imha edildiği bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü GUR'un Telegram hesabından yapılan açıklamada, Kırım'da konuşlandırılan Rus "Be-12 Çayka" amfibi uçaklara yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.


Saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından gerçekleştirildiği, iki uçağın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu, tarihte bir Be-12'nin ilk imhasıdır." ifadesine yer verildi.


"Be-12 Çayka" tipi amfibi uçakların denizaltıların tespiti ve onlara karşı mücadele için pahalı ekipmanlarla donatıldıklarına işaret edilen açıklamada, GUR tarafından aynı bölgede bir "Mi-8" helikopterinin de imha edildiği bildirildi.



#Rusya
#Ukrayna Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
#İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR)
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman?