Ukrayna’dan savaşta sürpriz Kiev hamlesi: Karşı saldırıya geçti

Ukrayna, başkent Kiev’i tehdit eden Rusya’yı sürpriz bir karşı saldırıyla geriletirken, bazı kasabaları da yeniden ele geçirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatında birinci ay geride kalırken, Ukrayna’dan sürpriz bir hamle geldi. Uzun süredir savunma pozisyonunda olan Ukrayna ordusu başkent Kiev çevresinde Rus güçlerine karşı saldırı başlattı. Kiev’in eteklerindeki İrpin şehrine kadar gelen Rus ordusu son günlerde ilerlemekte güçlük çekiyordu. Lojistik hatlarındaki bozulma nedeniyle askeri ilerlemesi duran Rus ordusu Ukrayna tarafının karşı saldırıları sonucunda mevcut hatlarından geri çekilmek zorunda kaldı. Geçen bir ayda, Rus ordusu herhangi bir büyük Ukrayna şehrini ele geçirilebilmiş de değil.

KASABALARI GERİ ALDILAR

İngiliz Savunma Bakanlığı’nın istihbarat raporunda, Ukrayna’nın karşı saldırısı ve Rus ikmal hatlarındaki aşırı gevşeme sonucu, Ukrayna ordusunun kasabaları ele geçirdiği ve savunma hattının Kiev’in 35 km ilerisine taşındığı kaydedildi.

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ÇERNİHİV DİRENİYOR

Yine Kiev’in kuzeydoğusundaki Çernihiv kenti de haftalardır süren Rus saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. Çernihiv’deki direnişi kıramayan Rus güçleri, Kiev’e ilerlemekte zorluk yaşıyor.

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KIRIM-DONETSK KARA BAĞLANTISINI SAĞLADI

Kuzeyde zorluk yaşayan Rus ordusu Ukrayna’nın güneyinde kısmen daha hızlı ilerleme sağlıyor. Stratejik Mariupol kentinde yoğun bombardıman sonrasında, Ukrayna yönetimi, Rusların, Kırım ile Donetsk arasında kara bağlantısını kısmen sağladığını açıkladı. Öte yandan Mikolaiv kentini ele geçiremeyen Rus ordusunun Odessa’ya yönelik hamlesinden vazgeçmediği belirtildi.

GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Haftalardır Kiev’in Kuzey batı ve doğusunda haftalardır sabit duran çatışma hatlarında Perşembe geçesinden itibaren değişimler yaşandığı aktarıldı. Ukrayna’nın sürpriz karşı atağı karşısında Rus güçlerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

RUSYA DONBAS’A ODAKLANIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, “Ukrayna operasyonunun” ilk aşamasında hedeflere ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada operasyonun Rusya Devlete Başkanı Vladimir Putin’in hedeflerine ulaşana kadar süreceği aktarıldı. Yapılan açıklama şunlar denildi: “Özel operasyonda Donbas’ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağız. Abluka altındaki Ukrayna kentlerine girme olasılığını tamamen gözardı etmiyoruz. Ukrayna hava sahasının kapatılması için her türlü teşebbüse Rus askerleri yanıt verecektir. Batının Ukrayna’ya silah sağlaması büyük bir hata, çatışmanın uzamasına yol açıyor. Luhansk bölgesinin yüzde 93’ü özgürleştirildi.”