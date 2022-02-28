Dünya Ukraynalılara kapılarını açan Polonya Afrikalı öğrencilere izin vermedi
AVRUPA

Ukraynalılara kapılarını açan Polonya Afrikalı öğrencilere izin vermedi

Ukrayna’daki Nijeryalı öğrenciler Rusya’nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından acı bir gerçekliğe maruz kaldı. Saldırılardan kaçmaya çalışan Ukrayna'daki Afrikalılar, Polonya sınırından içeri alınmadı. Beyaz tenlilere serbest geçiş izni verilirken, Afrikalılar aşağılamaya maruz bırakıldı, vurulmakla tehdit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalılara kapılarını açan Polonya Afrikalı öğrencilere izin vermedi
Polonya sınırında mahsur kalan insanlar.

Saffet Özdemir

Birçok Nijeryalı Polonya'ya sığınmak için 14 ila 25 kilometre yürüdü ancak Polonya girişlerini reddetti. Bir Twitter kullanıcısı olan Kachi_Nate, Ukrayna'daki arkadaşının siyahi olduğu için Polonya'ya giremeyeceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir telefon görüşmesi yaptık. Tüm siyahları vizesiz geri çevirdiklerini söyledi. Polonya'ya vizeniz olmadığı sürece giremezsiniz. Ayrıca, uluslararası öğrenci statülerini doğrulamak için başka herhangi bir belgeyi kontrol etmediler. 3-4 saat yürüyerek Lviv'e dönüyor."

Polonya sınırında olduğunu ifade eden Nzekiev isimli kullanıcı da bir tweet paylaşarak "Aslında bizi otobüsleriyle ezmek istediler, hatta biz öğrenciyiz biz karşıya geçelim diye bağırırken bize silah doğrulttular çünkü bizden önce kendi adamlarını geçmelerine izin vermedik. Zorla içeri girdik ve vazgeçtiler." dedi.

Güney Afrikalı Vukile Dlamini ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda yolculuğun çok uzun ve travmatik olduğunu aktardı. Ayrıca yolculuk süresince ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve yardım beklediklerini ifade etti.

Ukrayna-Polonya sınırında Afrikalı öğrencilere silah doğrulttular
OYNAT 00:31
Ukrayna-Polonya sınırında Afrikalı öğrencilere silah doğrulttular
Ukrayna - Polonya sınırında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Ukraynalıların sorunsuz geçtiği Polonya sınırında, Afrikalı öğrenciler 2 gündür sınırda bekletiliyor. Ukrayna polisinin silah dahi doğrulttuğu öğrencilerden bir grubun soğuk havaya dayanamadığı ve tekrar Lviv'e geri döndüğü bildirildi.

Kiev'de ana yolun ortasına hendek kazan Ukraynalı böyle görüntülendi
OYNAT 00:34
Kiev'de ana yolun ortasına hendek kazan Ukraynalı böyle görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri harekat üçüncü gününde de devam ederken, Ukraynalı bir vatandaşın başkent Kiev'in göbeğinde ana yolun ortasına hendek kazdığı anlar böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika dönüşü Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuştu: NATO artık tavrını belirlemeli
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika dönüşü Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuştu: NATO artık tavrını belirlemeli
Savaşın mağduru çocuklar

Savaşın mağduru çocuklar

Çatışmaların gölgesinde yürek burkan fotoğraflar.
Kiev hayalet pilotu

'Kiev hayalet' pilotu

​Gerçek mi hayal ürünü mü?
TVNET ekibi Odessada: Rusya Ukraynanın Karadenizle irtibatını kesmek için savaş gemilerini bölgeye yığdı

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar...

​Ukrayna'dan tahliye olan Türkler yaşadıkları dehşeti anlattı.

​Tansu Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6'lı masaya sert çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.