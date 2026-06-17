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Ukrayna'ya ait bombardıman uçağı Hmelnitski bölgesinde düştü: 2 pilot öldü

Ukrayna'ya ait bombardıman uçağı Hmelnitski bölgesinde düştü: 2 pilot öldü

00:0717/06/2026, Çarşamba
AA
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Ukrayna'ya ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağı, ülkenin Hmelnitski bölgesinde düştü
Ukrayna'ya ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağı, ülkenin Hmelnitski bölgesinde düştü

Ukrayna Ordusu, ülkenin Hmelnitski bölgesinde Su-24M tipi bombardıman uçağının görev sırasında düştüğünü belirtirken 2 pilotun da hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 19.00'da ülkenin Hmelnitski bölgesinde orduya ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağının düştüğü belirtildi.

2 pilot hayatını kaybetti

Savaş uçağının bir görev sırasında düştüğü bilgisi paylaşılan açıklamada,
"Arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleri uçak kazası yerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, siviller arasında can kaybı yok. Kazanın nedenleri ve koşulları araştırılıyor."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçağın 2 pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.



#Su-24M tipi savaş uçağı
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