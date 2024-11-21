Ülkeyi karıştıracaktı: Avustralya'dan İsrailli eski bakana vize vetosu

Avustralya, İsrail'in eski İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in vize başvurusunu toplum içindeki bir "anlaşmazlığı körükleyebileceği" gerekçesiyle reddetti.
Avustralya, İsrail'in eski İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in vize başvurusunu reddetti. Şaked'in başvurusunun, Avustralya toplumunun bir kısmını "kötüleyebileceği" ve toplum içindeki bir "anlaşmazlığı körükleyebileceği" gerekçesiyle reddedildiği bildirildi. Şaked ise gazeteye yaptığı açıklamada, Avustralya'nın aldığı bu kararın "utanç verici" olduğunu ifade etti.
hükümetinin, İsrail'in eski İçişleri Bakanı
'in
nu reddettiği ifade edildi.
The Australian gazetesinin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanlığı, başkent
'daki bir konferansa katılmak için vize başvurusunda bulunan eski İsrailli bakan Şaked'e, kararını yazılı olarak bildirdi.
İsrailli eski bakan ülkeyi karıştıracaktı
Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu Şaked'in Avustralya toplumunun bir kısmını "
" ve toplum içindeki bir "
anlaşmazlığı körükleyebileceği
" gerekçesiyle vize başvurusunun reddedildiği bilgisi verildi.
Şaked ise gazeteye yaptığı açıklamada,
'nın aldığı bu kararın "
" olduğunu ifade etti.
Konferans,
Avustralya/İsrail ve Yahudi İşleri Konseyi
ile düşünce kuruluşu "
Strategic Analysis Australia
" tarafından Canberra'da düzenleniyor.
, İsrail'de 2015-2019'da Adalet Bakanlığı, 2021-2022'de de İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu.
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