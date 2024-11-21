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Ülkeyi karıştıracaktı: Avustralya'dan İsrailli eski bakana vize vetosu

Ülkeyi karıştıracaktı: Avustralya'dan İsrailli eski bakana vize vetosu

19:4321/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
AA
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Avustralya, İsrail'in eski İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in vize başvurusunu toplum içindeki bir "anlaşmazlığı körükleyebileceği" gerekçesiyle reddetti.
Avustralya, İsrail'in eski İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in vize başvurusunu toplum içindeki bir "anlaşmazlığı körükleyebileceği" gerekçesiyle reddetti.

Avustralya, İsrail'in eski İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in vize başvurusunu reddetti. Şaked'in başvurusunun, Avustralya toplumunun bir kısmını "kötüleyebileceği" ve toplum içindeki bir "anlaşmazlığı körükleyebileceği" gerekçesiyle reddedildiği bildirildi. Şaked ise gazeteye yaptığı açıklamada, Avustralya'nın aldığı bu kararın "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Avustralya
hükümetinin, İsrail'in eski İçişleri Bakanı
Ayelet Şaked
'in
vize başvurusu
nu reddettiği ifade edildi.
The Australian gazetesinin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanlığı, başkent
Canberra
'daki bir konferansa katılmak için vize başvurusunda bulunan eski İsrailli bakan Şaked'e, kararını yazılı olarak bildirdi.

İsrailli eski bakan ülkeyi karıştıracaktı

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu Şaked'in Avustralya toplumunun bir kısmını "
kötüleyebileceği
" ve toplum içindeki bir "
anlaşmazlığı körükleyebileceği
" gerekçesiyle vize başvurusunun reddedildiği bilgisi verildi.
Şaked ise gazeteye yaptığı açıklamada,
Avustralya
'nın aldığı bu kararın "
utanç verici
" olduğunu ifade etti.
Konferans,
Avustralya/İsrail ve Yahudi İşleri Konseyi
ile düşünce kuruluşu "
Strategic Analysis Australia
" tarafından Canberra'da düzenleniyor.
Ayelet Şaked
, İsrail'de 2015-2019'da Adalet Bakanlığı, 2021-2022'de de İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu.


#İsrail
#Avustralya
#Ayelet Shaked
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#Veto

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