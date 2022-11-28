Dünya Ünlü Rus milliyetçi ordunun doktor sayısının az olduğunu açıkladı
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Ünlü Rus milliyetçi ordunun doktor sayısının az olduğunu açıkladı

Rusya'nın önde gelen milliyetçi siyasetçilerinden biri, Ukrayna'da savaşmak için seferber olan askerlerin anneleriyle yaptığı görüşmede Rus ordusunun diğer sorunların yanı sıra yeterli doktor sayısına da sahip olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
​Ünlü Rus milliyetçi ordunun doktor sayısının az olduğunu açıkladı
Leonid Slutskiy

Popülist Liberal Demokrat Parti'nin lideri ve parlamentonun alt kanadındaki dış ilişkiler komitesi başkanı Leonid Slutskiy'in ordunun doktor sayısına yönelik değerlendirmeleri, Rus kuvvetleri bir dizi savaş alanında gerileme yaşarken, ordu içindeki sorunların olağandışı bir şekilde alenen kabulü olarak yorumlandı.

Ukrayna savaşı için seferber olan bir askerin annesi Olga Suyetina, oğlundan askerlerin yetersiz donanıma sahip olduğunu duyduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki mücadelesinin güçlü bir destekçisi olan Slutskiy, askerlerin Ukrayna'da karşılaştığı sorunlar hakkında Savunma Bakanlığı'na hitap edeceğini söyledi.

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