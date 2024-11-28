11 yıl önce sapkın propagandalar yüzünden cinsiyet değiştirerek kadın olan Rock şarkıcısı Mina Caputo, tekrar erkek olduğunu duyurdu.
LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandalar sonucu, "cinsiyet hoşnutsuzluğu" yaşayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunun son örneği dünyaca ünlü rock müzik grubu Life of Agony'nin vokalisti Mina Caputo oldu. Caputo, 11 yıl önce sapkın propagandalar sonucu cinsiyetini terk ederek transseksüel olmuştu. Ancak bu kararından çok pişman olan Caputo, 2025 yılında ameliyat olarak yeniden biyolojik cinsiyeti olan erkekliğe döneceğini duyurdu. Geçmişte yaptığı tercih için "Hayatımda başıma gelen en rahatsız edici şeydi" özeleştirisi yapan Caputo yeninden erkekliğe dönecek olmasının heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Bunun sonlanacak olmasından çok mutluyum."
Aile yapısını ve gençleri hedef alan LGBT’ sapkınlığı küresel çapta bir sorun olmaya devam ediyor. Sapkınlığı özendiren ve normalleştiren propagandalar sonucu, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayanların sayısı gün geçtikçe artıyor.
'Hayatım boyunca başıma gelen en rahatsız edici şeydi'
Rock şarkıcısı Mina Caputo, trans kadın olarak ortaya çıkmasının üzerinden 11 yıl geçtikten sonra tekrar erkek olduğunu duyurdu.
Mina Caputo, 11 yıl önce sapkın propagandalar yüzünden cinsiyetini terk etmişti. Ancak zaman geçtikçe bu kararının aslında çok yanlış ve hızlı verilmiş bir karar olduğunu anlayarak yeniden erkek bu kararından çok pişman olan Caputo, 2025'te geçireceği ameliyatla yeniden kendi cinsiyetine döneceğini söyledi.
"Hayatımda başıma gelen en rahatsız edici şeydi"
diyen Caputo,
"Bunun sonlanacak olmasından çok mutluyum"
dedi.
Yaşadığı pişmanlığı bu sözlerle anlattı
Caputo, son altı ya da yedi yıldır hormon tedavisini bıraktığını ve de-transisyon sürecini 2025 yılına kadar tamamlayacağını açıkladı.
"Evet, hormonlardan altı, yedi yıl önce çıktım ve Ocak 2025'te, sahte göğüslerimi almak için ameliyatım yapılacak ve erkek kimliğimle yaşamaya devam edeceğim, Bunun için sabırsızlanıyorum. Kendimi çok özgür hissediyorum,"
dedi.
YouTube videolarıyla gençlerin beynini yıkıyorlar
20 yaşındaki Cristina Hineman, 18 yaşında cinsiyet geçişine hızla yönlendirildiği iddiasıyla Planned Parenthood'a dava açmış 30 dakikalık bir hemşire görüşmesinin ardından YouTube videolarıyla "beyin yıkandığını" ve testosteron reçetesi aldığını belirtmişti.
Hineman, testosteronun kalıcı etkilerinden bazılarıyla mücadele ettiğini, el ve yüzünde tüylenme, kalıcı olarak büyüyen klitoris ve rahatsızlık hissi yaşadığını söylemiş ve çift mastektomi sonrası göğüslerinde kalıcı yara izleri kaldığını eklemişti.
Hineman, Kaiser Permanente ve diğer doktorlara karşı tıbbi malpraktis iddialarıyla birlikte dava açan 12'den fazla gençten biri. Araştırmalar, tedaviye başlamadan önce kapsamlı psikolojik danışmanlık almanın ve aile desteğinin, pişmanlık ve de-transisyon olasılıklarını azaltabileceğini gösteriyor.
Son bir yıl içinde artan sayıda vaka, trans meseleleri üzerine yapılan tartışmaların merkezi haline geldi.
Son bir yılda istatistiksel olarak artan sapkınlık pişmanlıkları bu durumu yeniden gözler önüne serdi.
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