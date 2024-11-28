Ünlü vokalist cinsiyetine geri dönüyor: Hayatımda başıma gelen en rahatsız edici şeydi

Mina Caputo, 11 yıl önce sapkın propagandalar yüzünden cinsiyetini terk etmişti. Ancak zaman geçtikçe bu kararının aslında çok yanlış ve hızlı verilmiş bir karar olduğunu anlayarak yeniden erkek bu kararından çok pişman olan Caputo, 2025'te geçireceği ameliyatla yeniden kendi cinsiyetine döneceğini söyledi.

"Hayatımda başıma gelen en rahatsız edici şeydi"

diyen Caputo,

"Bunun sonlanacak olmasından çok mutluyum"