Dünya Uygurları DNA örnekleri ile takip eden Çine tepki Dünya, Pekin Olimpiyatlarını boykot etmeli
ASYA

Uygurları DNA örnekleri ile takip eden Çin'e tepki: Dünya, Pekin Olimpiyatları'nı boykot etmeli

Çin Uygurlardan aldığı kan örnekleri ile DNA haritaları oluşturarak yeni bir “ava” çıkmaya hazırlanıyor. DNA fenotipi tanımlaması adı verilen uygulama ile toplama kamplarında tutulan Uygurlardan zorla alınan kan örnekleri ile DNA bilgileri ele geçiriliyor. Ele geçirilen bilgilerle birlikte, tutuklu Uygurların “henüz yakalanmamış” yakınlarının da peşlerine düşülüyor. Çin’in bu sistemi gözetim teknolojileriyle entegre ederek Uygurlar üzerinde nefes aldırmayacak bir denetim kuracağı belirtiliyor. Çin’in yeni baskı politikasını yenisafak.com’a değerlendiren Uygur aktivist ve gazeteci Tahir İmin, Uygur kültürü ve kimliğinin tamamen yok edilmeye çalışıldığını söylüyor. İmin’in dünyaya çağrısı ise Pekin olimpiyatlarının boykot edilmesi...

Zeynep Gül Yeni Şafak
Çin Uygurlara karşı uyguladığı sistematik işkencenin boyutlarını artırıyor.
Çin Uygurlara karşı uyguladığı sistematik işkencenin boyutlarını artırıyor.

Çin Uygurlardan aldığı kan örnekleri le oluşturacağı DNA haritasını “gen avında” kullanacak. Çin hükümeti, Uygurların DNA’larını ve kan örneklerini alarak yüz oluşturma sistemi kuruyor. Bu sistemle “kaçaklar” yakalanabilecek ve şüpheli görülen kişiler hedef alınabilecek. Uygur gazeteci ve aktivist Tahir İmin Çin’in nihai hedefinin tüm Uygur kimliğini silmek olduğunu söyledi. Dünyanın Çin’e tepki göstermesi gerektiğinin altını çizen İmin, “Tüm dünya Pekin olimpiyatlarını boykot etmeli” diyor.

Çin Uygur kimliğini yok etmek istiyor

yenisafak.com'a konuşan Uygur aktivist ve gazeteci Tahir İmin Çin'in DNA örneklerini topladığı yeni "projesinin" Uygurlara karşı uygulanan soykırım politikalarının yalnızca bir kısmı olduğunu söyledi.

Çin'in DNA'ları toplayarak Uygur halkının zihinlerini, duygularını, konuşmalarını ve faaliyetlerini izlemek ve kontrol etmek istediğini ifade eden İmin, nihai hedefin tüm Uygur kültürünü, dinini ve kimliğini yok etmek olduğunu ifade etti.

Ortak baskı gerekiyor

Dünyanın Çin'e tepkisinin yeterli olmaktan çok uzakta olduğunu söyleyen İmin zulme karşı hem sert hem de yumuşak çözümlerin üretilmesi gerektiğini ifade ediyor. Dünyanın Uygur Müslümanlarını koruyacak bir koalisyon kurmasını ve bölgeye bağımsız bir araştırma ekibinin gönderilmesi gerektiğinin altını çizen İmim tüm dünyanın Pekin'de 2022 yılında yapılacak kış olimpiyatlarını boykot etmesi gerektiğini söylüyor:"AB, ABD ve BM'nin Çin'e ortak baskı uygulaması gerekiyor"

Türkiye'den destek bekliyoruz

Türklerden sözlü olarak destek gördüklerini ve Türklerin yakın akrabaları olduğunu söyleyen İmin "Türkiye birçok ekonomik ve güvenlik sorunuyla boğuşuyor. Türkiye'den sadece uluslararası alanda harekete geçmesini bekliyoruz. Türkiye'den Çin ile savaşmasını istemiyoruz yalnızca adalet için bizim yanımızda olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanıyor.

DNA Fenotip tanımlama denilen uygulama nasıl çalışıyor?

Uygurlardan alınan kan örnekleri ile DNA haritaları çıkarılıyor. Örnek vericilerle aranan kişilerin muhtemel fiziksel özellikleri çiziliyor. Ten rengi, göz rengi ve soy bilgisi gibi bilgilerle genler analiz edilerek kişilerin yüzleri hakkında kesin tahminlerin yapılması amaçlanıyor. Bu proje aslında eski çağlarda yaşamış insanların neye benzediğini bulmak için kullanılıyordu.

Uygulama neden endişe verici?

Çin hükümeti uzun vadede DNA örnekleri ile, inşa ettiği yüz tanıma sistemlerini entegre edebilir. Bu da yüzü ve ismi bilinmeyen her bir Uygurun tehlike altına olması anlamına geliyor. Windsor Üniveristesi’nden Mark Munsterhjelm, Çin “insan avlamak” için yeni teknolojiler ürettiğini söylüyor.

DNA profilleme, DNA fenotip tanımlama teknolojisi satan şirketler dünya genelinde insan hakları gruplarından tepki görüyor. Dünyada, devlet düzeyinde gözetim için kullanılabilecek DNA veritabanları giderek büyüyor. Hükümetlerin DNA veritabanı kurabilme yetkisi 2000’li yılların başından beri çoğu insan hakları aktivisti tarafından endişe ile izleniyor.

İyi hal tartışması

'İyi hal' tartışması

Hakim indirim vermezse sanık, bir üst mahkemeden alıyor.
Görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.
30 milyon dolara satmak istediler

30 milyon dolara satmak istediler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
Paris'in beyin<br>ölümü gerçekleşti

Paris'in beyin
ölümü gerçekleşti

​Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler 5. gününde.

Lokma<br>ipi göğüsledi

Lokma
ipi göğüsledi

Google Play 2019'un en iyilerini seçti.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

​Balıkçıların yeni kabusu insan yüzlü sapan balığı.
'Acillik<br>durumunuz yok'

'Acillik
durumunuz yok'

Ambulansa alınmayan hasta neredeyse ölüyordu.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Karşımızda susuyor

Karşımızda susuyor

Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki.
Çin DNA avına çıktı

Çin DNA avına çıktı

Tahir İmin: Dünya, Pekin Olimpiyatları'nı boykot etmeli.
Bu yola baş koyduk

Bu yola baş koyduk

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 98'inci gününde.
Dünya Kupası'na <br>gidemeyecekler

Dünya Kupası'na
gidemeyecekler

Rusya, spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi.
2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de sunum yaptı.
Afganistan'da barış için imzalar atılacak

Afganistan'da barış için imzalar atılacak

​Erdoğan 'Asya'nın kalbi İstanbul Konferansı'nda konuştu.
Acizlik sonucu etkilemeyecek

Acizlik sonucu etkilemeyecek

Akar'dan Yunanistan'ın Libya elçisini sınır dışı etmesine tepki.
Film sahnelerini aratmadı

Film sahnelerini aratmadı

​'Timsahlar' İzmir açıklarında düşmana korku saldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.