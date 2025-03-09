Yalan makinesi ABD'de kullanılmaya başlandı: Bakanlık 2 kişiyi tespit etti

Ülke basınına göre İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yalan makinesi kullanılarak personele "kar amacı gütmeyen gruplar ve medya kuruluşlarıyla onaylanmamış iletişim" konusunda sorular sorulması talimatı verdi. Bakanlığın düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına ilişkin bilgilerin "sızdırıldığı" ve bu nedenle adım atıldığı ifade ediliyor.

Yalan makinesinin kullanıldığını doğruladılar

Bakanlık Sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, "İç Güvenlik Bakanlığı, ulusal güvenlik ajansıdır. Personellere poligraf testi yapabiliriz, yapmalıyız ve yapacağız." ifadelerini kullandı. İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Bilgi sızdıran 2 kişi tespit edildi

Noem, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın "bilgi sızdıran 2 kişiyi" tespit ettiğini açıkladı. Bu kişilerin 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Noem, "Bütün sızdıranları bulup kökünü kazıyacağız. Hapis cezası alacaklar ve biz de Amerika halkı için adaleti sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Ancak Noem, bu kişilerin tespit edilmesinde poligraf kullanılıp kullanılmadığına ilişkin detay vermedi.

Halk arasında "yalan makinesi" ya da "yalan dedektörü" olarak bilinen poligraf, nabız ve kan basıncı gibi verileri ölçüyor.



