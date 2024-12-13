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Yaşama umudu kalmadı: Gazze’de çocuklar ölmek istiyor

Yaşama umudu kalmadı: Gazze’de çocuklar ölmek istiyor

04:0013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İsrail zulmü altındaki Gazzeliler, açlıkla da mücadele ediyor. Gazzeli çocuklar, bir kepçe yemek alabilmek için kilometrelerce yol yürüyor, saatlerce sıra bekliyor.
İsrail zulmü altındaki Gazzeliler, açlıkla da mücadele ediyor. Gazzeli çocuklar, bir kepçe yemek alabilmek için kilometrelerce yol yürüyor, saatlerce sıra bekliyor.

Gazzeli çocuklar üzerine yapılan bir araştırma, çocukların neredeyse yarısının yaşadıkları travmalar nedeniyle ölmek istediğini ortaya koydu. 504 çocuğun ebeveynleri veya bakıcılarıyla yapılan anketlere dayanan araştırmaya göre, çocukların yüzde 79’u kâbuslar görüyor ve yüzde 73’ü agresif davranışlar sergiliyor.

Gazze merkezli bir sivil toplum kuruluşunun, War Child Alliance yardım kuruluşunun desteğiyle yaptığı ihtiyaç analizi, çocukların yaşadığı derin psikolojik tahribatı gözler önüne serdi. Haziran ayında yapılan araştırma, 504 çocuğun ebeveynleri veya bakıcılarıyla yapılan anketlere ve detaylı görüşmelere dayanıyor. Araştırmaya göre, çocukların yüzde 92’si “gerçekliği kabullenmekte zorlanıyor”, yüzde 79’u kâbuslar görüyor ve yüzde 73’ü agresif davranışlar sergiliyor.


17 BİN ÇOCUK REFAKATSİZ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi’nin değerlendirmesine göre, Gazze’deki ölüm sayısı 44 bini aştı ve doğrulanabilen ölümlerin yüzde 44’ünü çocuklar oluşturuyor. Çocukların yüzde 60’ından fazlası savaş sırasında travmatik olaylara maruz kaldığını belirtirken, bazıları birden fazla travmatik olaya tanık oldu. Araştırma, yaklaşık 17 bin çocuğun ailelerinden ayrıldığını ve refakatsiz kaldığını, ancak bu sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguluyor.


24 SAATTE 37 ÖLÜ

Diğer yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde insani yardımların güvenliği sağlayanları ve evleri hedef aldığı saldırılarda 37 Filistinli öldü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin batısında insani yardım kamyonlarının güvenliğini sağlayan kişileri hedef aldığı saldırıda 15 kişi öldü. Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısını hedef aldığı saldırıda 15 Filistinlinin öldüğünü ifade etti.


BM Genel Kurulu: Ateşkes sağlansın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti. Filistin tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 "hayır" ve 13 "çekimser" oyuna karşı 158 "evet" oyuyla kabul edildi.


Yine kampı vurdu

Terör devleti katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampındaki bazı ev ve binaları hedef aldı. Saldırılarda, ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


#Gazze
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