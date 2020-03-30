Yemekler bizden: New York ve New Jersey’de bazı Türk restoranları, sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek hizmeti veriyor

40 KİLOMETREYE SERVİS
ABD’de hizmet veren Türk restoranlarının sahipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bir dönem geçiren sağlık çalışanlarını hastanelerde yalnız bırakmıyor. New Jersey’de 3 iş yeri bulunan Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Brooklyn Presbyterian Hastanesinde ihtiyaca binaen bedava yemek servisi yapmaya başladıklarını anlattı.
ÇALIŞMA ŞARTLARI ÇOK ZOR
Bayram, “New York’ta sağlık sektöründe çalışan çok Türk var. Günlerdir salgın yoğunluğundan dolayı evlerine gidemiyor, dışarı çıkıp düzenli olarak yemek ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor” dedi. Brooklyn’deki hastanede çalışan bir Türk doktorun New York Başkonsolosluğu üzerinden kendilerine çalışma şartlarını ilettiğini belirten Bayram, bunun üzerine belli zamanlarda bedava yemek servisi kararı aldıklarını söyledi.
Hemşire kızıyla başladı
- New Jersey Ridgewood’da bulunan Lisa’s Mediterranean Cuisine restoranın sahibi Lisa Mayısoğlu da bölgedeki hastanelere yiyecek desteğinde bulunan diğer bir işyeri sahibi. Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi’nde hemşire olarak çalışan kızının hastanedeki yoğunluğundan dolayı ona yemek götürdüğünü dile getiren Mayısoğlu, 2 gün sonra kızının arkadaşlarını da listeye dahil ettiğini söyledi. Kendisinin bu girişimini duyan civardaki diğer restoranların da katkı sunmaya başladığını ifade eden Mayısoğlu, şu an bölgede bulunan 3 hastaneye her gün 40 kişilik ücretsiz yemek servisi yaptıklarına dikkati çekti.