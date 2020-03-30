Dünya Yemekler bizden New York ve New Jerseyde bazı Türk restoranları, sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek hizmeti veriyor
AMERİKA

Yemekler bizden: New York ve New Jersey’de bazı Türk restoranları, sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek hizmeti veriyor

New Jersey’deki Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram, 40 km uzaklıktaki Brooklyn Presbyterian Hastanesi’nde bedava yemek servisi yaptıklarını söyledi. Lisa’s Mediterranean Cuisine restoranının sahibi Lisa Mayısoğlu da 3 hastaneye her gün 40 kişilik yemek veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de Türk restoranları sağlık çalışanlarını aç bırakmıyor
ABD’de Türk restoranları sağlık çalışanlarını aç bırakmıyor

40 KİLOMETREYE SERVİS

ABD’de hizmet veren Türk restoranlarının sahipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bir dönem geçiren sağlık çalışanlarını hastanelerde yalnız bırakmıyor. New Jersey’de 3 iş yeri bulunan Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Brooklyn Presbyterian Hastanesinde ihtiyaca binaen bedava yemek servisi yapmaya başladıklarını anlattı.

ÇALIŞMA ŞARTLARI ÇOK ZOR

Bayram, “New York’ta sağlık sektöründe çalışan çok Türk var. Günlerdir salgın yoğunluğundan dolayı evlerine gidemiyor, dışarı çıkıp düzenli olarak yemek ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor” dedi. Brooklyn’deki hastanede çalışan bir Türk doktorun New York Başkonsolosluğu üzerinden kendilerine çalışma şartlarını ilettiğini belirten Bayram, bunun üzerine belli zamanlarda bedava yemek servisi kararı aldıklarını söyledi.

Hemşire kızıyla başladı

  • New Jersey Ridgewood’da bulunan Lisa’s Mediterranean Cuisine restoranın sahibi Lisa Mayısoğlu da bölgedeki hastanelere yiyecek desteğinde bulunan diğer bir işyeri sahibi. Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi’nde hemşire olarak çalışan kızının hastanedeki yoğunluğundan dolayı ona yemek götürdüğünü dile getiren Mayısoğlu, 2 gün sonra kızının arkadaşlarını da listeye dahil ettiğini söyledi. Kendisinin bu girişimini duyan civardaki diğer restoranların da katkı sunmaya başladığını ifade eden Mayısoğlu, şu an bölgede bulunan 3 hastaneye her gün 40 kişilik ücretsiz yemek servisi yaptıklarına dikkati çekti.

ABD'deki Newsweek dergisi koronavirüsün çözümü için Hz.Muhammed'in hadislerini örnek gösterdi: Peygamber efendimiz 13 asır öncesinde uyarmış
DÜNYA
ABD'deki Newsweek dergisi koronavirüsün çözümü için Hz.Muhammed'in hadislerini örnek gösterdi: Peygamber efendimiz 13 asır öncesinde uyarmış
Abone Ol Google News
Koronavirüsün 24 saati

Koronavirüsün 24 saati

​Dünyada an be an yaşananlar...
Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
23 kayıp daha

23 kayıp daha

Tedavisi tamamlanan 35 kişi taburcu edildi.
Rakamlar korkutucu

Rakamlar korkutucu

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti.
Alkışlar milli yıldıza

Alkışlar milli yıldıza

​Maske ve eldivenini takıp yardım dağıttı.
İtalya eriyor

İtalya eriyor

Ölü sayısında kritik 10 bin eşiği aşıldı.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Kiliseden yayıldı

Kiliseden yayıldı

​Fransa'da şoke eden koronavirüs iddiası.
İki günde<br>ikiye katladı

İki günde
ikiye katladı

İlk bin ölümün bir ayda yaşandığı ABD'de korkutan rakamlar
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
Festivalden <br>tüm ülkeye yayıldı!

Festivalden
tüm ülkeye yayıldı!

Cep telefonu sinyalleri dehşeti gözler önüne serdi.
Herkesi kurtaramayacağız

Herkesi kurtaramayacağız

​İngiltere'den ürküten koronavirüs açıklaması.
Şimdi <br>dayanışma vakti

Şimdi
dayanışma vakti

Emine Erdoğan çağrı yaptı, Cumhurbaşkanı da destek verdi.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

​Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme': Haftada 30 dakika ve 3 hak
Gece hayatını <br>evlere taşıdılar

Gece hayatını
evlere taşıdılar

Skandal görüntüler dün gece ortaya çıktı
Tek tek denetlendi

Tek tek denetlendi

İstanbul'a giriş çıkışlarda ekipler iş başında.
Biz de önce <br>ciddiye almadık!

Biz de önce
ciddiye almadık!

​İtalya'da yaşayan Türk vatandaşı Yeni Şafak'a anlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.