Yemekler bizden: New York ve New Jersey’de bazı Türk restoranları, sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek hizmeti veriyor New Jersey’deki Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram, 40 km uzaklıktaki Brooklyn Presbyterian Hastanesi’nde bedava yemek servisi yaptıklarını söyledi. Lisa’s Mediterranean Cuisine restoranının sahibi Lisa Mayısoğlu da 3 hastaneye her gün 40 kişilik yemek veriyor.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 01:00 Yeni Şafak