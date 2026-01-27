Yeni taşınacaklar dikkat: Ev kiraları frene bastı

Türkiye’de 2025 yılında konut kiralarında ortalama artış oranı %27,42 olarak ölçüldü. Bu artış, geçen yıl %30,89 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun altında kaldı. Böylece nominal olarak ortalama kiralardaki artış, 2025’te TÜFE’nin altında kaldı ve reel olarak düşüş gerçekleşmiş oldu.

Türkiye gazetesinin aktardığı Endeksa verilerine göre ülkede ortalama kira tutarı da “daire nitelikli konutlarda” Aralık 2025’te 24 bin 101 TL’ye ulaştı.

Bu arada Türkiye’de Ağustos 2025’te 229 TL ile zirve yapan ortalama metrekare konut kirası, sonraki 4 aylık dönemde fren yaptı. Aralık ayında ortalama fiyat 227 TL olarak ölçüldü.

İller bazında bakıldığında ise geçen yıl kira artış oranlarının bazı şehirlerde çok daha düşük seviyelerde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

2025’te kira artış oranı en düşük 15 şehir ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle gerçekleşti:

-Hatay: 17.142 TL (%9,30)

-Kilis: 9.990 TL (%9,50)

-Osmaniye: 14.881 TL (%12,01)

-Bayburt: 13.004 TL (%13,30)

-Adıyaman: 14.281 TL (%14,51)

-Çankırı: 17.278 TL (%14,95)

-Gaziantep: 18.155 TL (%15,16)

-Malatya: 15.003 TL (%15,93)

-Bartın: 19.368 TL (%17,19)

-Eskişehir: 18.189 TL (%17,25)

-Konya: 20.719 TL (%18,48)

-Elâzığ: 14.072 TL (%20,32)

-Hakkâri: 11.720 TL (%20,40)

-Çanakkale: 23.703 TL (%21,58)

-Erzurum: 16.937 TL (%21,98)

(Not: Listedeki iller, kira artış oranlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.)

Sektör temsilcileri, geçen yıl Suriye sınırına yakın olan illerde kira artış oranlarının düşük olduğunu belirterek, geri dönüşlerin artmasının bu tabloda etkili olduğunu ifade ediyor.

DEPREM BÖLGESİNDE KİRA ARTIŞLARI

Öte yandan 2023’teki deprem felaketinden etkilenen şehirlerde de yeni konut arzının artmasıyla birlikte kiralarda daha düşük artışların yaşandığı belirtiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI EN DÜŞÜK İLLER

Kira artış oranı en düşük iller arasında Hatay, Gaziantep ve Malatya’nın yanı sıra Eskişehir, Konya ve Erzurum gibi büyükşehir statüsündeki iller de yer alıyor.

İSTANBUL’DA SON DURUM