Dünya Yunanın İHA korkusu Türkiyeye karşı İsrailin kapısını çaldılar
AVRUPA

Yunan'ın İHA korkusu: Türkiye'ye karşı İsrail'in kapısını çaldılar

Yunanistan'ın, Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki (İHA) üstünlüğüne karşı İsrail'de çözüm aradığı öne sürüldü. Yunan medyası, İsrail'e giden Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'a iki farklı sistem hakkında bilgi verildiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Yunanın İHA korkusu: Türkiyeye karşı İsrailin kapısını çaldılar
Bayraktar TB2 SİHA (Arşiv)

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Atina, Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA’lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendiriyor.

İKİ SİSTEM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.

Haberde, "Drone Dome" sisteminin istenmeyen İHA'ların bağlı oldukları istasyonlarla iletişimini kesebileceği belirtilerek, "Demir Kubbe" sisteminin ise hem İHA, hem de füzelere karşı koruma sağlayabileceği savunuldu.

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