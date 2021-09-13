Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor
AVRUPA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen korkusu nedeniyle Türkiye'ye yönelik ılımlı mesajlar veriyor. "Çıkarlarımız örtüşüyor" diyen Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın göçmen sorununda menfaatlerinin paralel olduğunu savundu.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabileceklerini söyleyen Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine dair de konuştu.

"MENFAATLERİMİZ PARALEL"

Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu savunan Miçotakis, "Çıkarlarımız örtüşüyor" dedi.

Miçotakis, 2021'de, bir önceki yıla göre Türkiye ile Yunanistan arasında daha az gerginlik yaşandığını söyledi.

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