Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor
AVRUPA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını söyledi. Son Türkiye ziyaretinde diplomatik bir provokasyona imza atan Yunan bakan, Türkiye’nin yapıcı çağrılarına her defasında ülkesinin kışkırtıcı adımlarla cevap vermesini görmezden gelerek, Türkiye’nin ‘lider’ gibi davranmasının bölgedeki sorunlara neden olduğunu savundu.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi’de bir araya geldi. Yunan bakan, gerçekleştirilen görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi hedef aldı.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERİN LİDERİ GİBİ DAVRANIYOR"

Dendias, Türkiye’nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını ve bu sebeple “bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu” öne sürdü.

PROVAKASYONLARINI UNUTTU: SAMİMİ DİYALOG İSTİYORUZ

Son Türkiye ziyaretinde Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dendias, Akdeniz ve Ayasofya konusunda provokasyon yapmıştı. Türkiye’nin bölgesel meselelerdeki her yapıcı adımı karşısında da kışkırtıcı açıklamalar yapan Yunan bakan, tüm bunları görmezden gelerek Yunanistan’ın amacının samimi diyalog olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı.
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