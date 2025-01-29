Yuvamızda çadır her yerden iyi: Filistinliler yıkıma rağmen akın akın dönüyor

Filistinliler, 15 ay devam eden soykırımın ardından Gazze'de varılan ateşkesin ardından akın akın bölgenin kuzeyinde zorla çıkarıldıkları evlerine geri dönmeye devam ediyor. Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin bugün kuzeye döndüğünü kaydetti. Kuzeye dönen Filistinliler ise bir enkaz manzarasıyla karşı karşıya kalıyor. Yerinden edilen bir milyondan fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığı aktarılan açıklamada ulaşımın Reşid ve Salahaddin caddelerinden gerçekleştirildiği aktarıldı. Filistinliler, kuzeye kurulan kontrol noktalarından geçerek ulaşıyor. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'nin kuzeyine geri dönen Filistinliler, yaya olarak harabeye dönen bölgeye ulaştı.

ENKAZ DIŞINDA BİR ŞEY YOK

Pazartesi günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çoğu kadın ve çocuk yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli, 15 ayın ardından ilk kez Gazze'nin kuzeyine akın etti. Anlaşmadan önceki aylarda Hamas'ın temel talebi, sakinlerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmelerine izin verilmesiydi. Ancak ağır bombardıman ve 15 ay boyunca devam eden çatışmanın ardından, bölgede enkaz dışında hiçbir şey kalmadı. Her şeye rağmen umudunu koruyan Filistinliler ise, “Burada bir çadır, güneydeki bir çadırdan daha iyidir” diyor.

AİLELERE HABER VERİLİYOR

İkinci günde de yoğun dönüş devam etti. Kamyonlar, otomobiller, at arabaları ve yaya olarak kontrol noktalarından kuzeye geçen Filistinlilerin yanlarında yatak, su bidonları, hatta güneş enerjisi panelleri taşıdıkları görüldü. İlk gün kuzeye geçen Filistinlilerin güneyde bıraktıkları ailelerini bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdiği ve buna göre hayatta kalmayı sağlayacak ekipmanların getirilmesini sağladıkları belirtiliyor.

JENERATÖR VE SU DEPOSU

Kuzey Gazze'de geriye hiçbir şey kalmadı. Binalar, kamu tesisleri ve altyapı harabeye dönmüş durumda, aynı zamanda yaşamlarını sürdürebilecek hiçbir temel ihtiyaç maddesi de yok. Acil ihtiyaç olarak elektrik jeneratörlerine ve taşınabilir su depolarının bölgeye kurulması gerektiği ifade ediliyor.

GIDA YARDIMI BEKLENİYOR

Yüzbinlerce insanın bir anda kuzeye dönmesi gıda sorununu da gündeme getirdi. Ateşkes ile birlikte daha fazla insani yardım tırı Gazze Şeridi'ne girerken bu yardımlar genelde güneye nakledilir. Ağır abluka altındaki bölgeye ise henüz gıda yardımı ulaşmış değil. Filistinliler açlıktan ölümlerin yaşanmaması için gıda yardımlarının artırılması ve kuzeye gönderilmesini talep ediyor.

1 MİLYON GERİ DÖNEBİLİR

Kitlesel göç, savaşın başlangıcında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinden 1 milyondan fazla Filistinlinin tahliyesini emrettiği ve bölgeyi savaş alanına dönüştürdüğü zamandan beri ilk geri dönüş oldu.

Refah'ı moloz yığınına çevirdi

Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin Belediye Başkanı Ahmed el-Soufi, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, bölgenin İsrail saldırıları sonucu "bir moloz yığınına" dönüştüğünü söyledi. El-Soufi, işgalci gücün saldırıları sonucu evlerin yüzde 80'i, kamu binalarının yüzde 80'inden fazlasının ve su depolarının en az yarısının yıkıldığını söyledi. Yine kanalizasyon sisteminin yüzde 70'inin hasar gördüğümü, kilometrelerce yolun harap olduğunu 81 cami, 4 okul, 4 hastane ve 9 tıp merkezi yıkıldığını ve binlerce dönüm tarım arazisi ve seranın yerle bir edildiğini de kaydetti.











