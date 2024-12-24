Zelenskiy: Kursk'ta öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısı 3 bini aştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi'den Rusya savaşına dair son bilgileri aldığını belirten Zelenskiy, “Kuzey Kore'nin Rus ordusuna ek birlikler ve askeri teçhizat gönderme riski var. Bu konuda somut adımlar atacağız” dedi.

Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna karşısında verdiği kayıplara dair son verileri de paylaşan Zelenskiy, “Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısı 3 bini aştı” ifadelerini kullandı.

"Deneyim ve teknoloji transferi küresel bir tehdit"

Kore Yarımadası ve komşu bölgelerde istikrarsızlık riskinin, Moskova ile Pyongyang arasındaki işbirliğiyle orantılı olarak arttığını ifade eden Zelenskiy, “Modern savaş deneyiminin transferi ve askeri teknolojilerin Rusya'dan yayılması küresel bir tehdittir” uyarısında bulundu. Kuzey Kore ve Rusya üzerinde baskı kurmanın önemine vurgu yapan Zelenskiy, “Dünya için istikrarı sağlamanın maliyeti, durumu istikrarsızlaştıran ve hayatları mahvedenlere etkili bir şekilde baskı yapmanın maliyetinden her zaman çok daha yüksektir” dedi.

"Suriye'de Rus varlığının sona ermesi hayati önem taşıyor"