Zengin New Yorklular koronavirüs testi kuyruklarında sıra beklemek için 80 dolara adam kiralıyor

Tüm gün soğukta bekleyecek zamanı veya iradesi olmayanlar bu yola başvuruyor.

Bütün gün soğukta test için oluşan uzun kuyruklarda beklemek istemen New York'un zenginleri kendilerinin yerine sırada duracak kişileri buluyor. Saati 80 dolara (630 tl) yapılan bu işlem birçok kişi için yeni bir gelir kapısı oldu.

Bazıları günde iki kez bu uzun kuyruklara girerek test yaptırmak isteyenlere para karşılığı yardım ediyorlar. Zamanı olmayan ve soğukta beklemek istemeyenler için karşılıklı kazanç haline dönüşüyor.

KORONAVİRÜS ABD'de iki Kovid-19 aşısının dağıtımı yılbaşından önce başlayacak

Gençler tercih ediyor

Task Rabbit adlı uygulama üzerinden bulunan 'profesyonel sıra bekleyicileri'ne New Yorklular büyük paralar harcıyor. Müşterilerin çoğu, uzaktan çalışan ve “harcayacak parası olan” 20’li yaşlarında gençler.

Asıl mesleği yazarlık olan bir kadın koroonavirüs testi sırasını beklemek için günde iki ila üç talep alıyor ve saati 28 dolara bu işi yapıyor

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Koronavirüsün önümüzdeki günlerde ne tür değişiklikler getireceği ise merak konusu.