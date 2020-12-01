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Dünya Zengin New Yorklular koronavirüs testi kuyruklarında sıra beklemek için 80 dolara adam kiralıyor
AMERİKA

Zengin New Yorklular koronavirüs testi kuyruklarında sıra beklemek için 80 dolara adam kiralıyor

ABD'de koronavirüs salgını bambaşka bir iş kapısı açtı. New York'ta yaşayan zenginler koronavirüs testi kuyruklarında beklemek istemedikleri için belli bir ücret karşılığında kendilerinin yerine sırada bekleyecek kişileri kiralıyor. Task Rabbit adlı uygulama üzerinden bulunan 'profesyonel sıra bekleyicileri'ne New Yorklular büyük paralar harcıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüm gün soğukta bekleyecek zamanı veya iradesi olmayanlar bu yola başvuruyor.
Tüm gün soğukta bekleyecek zamanı veya iradesi olmayanlar bu yola başvuruyor.

Bütün gün soğukta test için oluşan uzun kuyruklarda beklemek istemen New York'un zenginleri kendilerinin yerine sırada duracak kişileri buluyor. Saati 80 dolara (630 tl) yapılan bu işlem birçok kişi için yeni bir gelir kapısı oldu.

Bazıları günde iki kez bu uzun kuyruklara girerek test yaptırmak isteyenlere para karşılığı yardım ediyorlar. Zamanı olmayan ve soğukta beklemek istemeyenler için karşılıklı kazanç haline dönüşüyor.

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Gençler tercih ediyor

Task Rabbit adlı uygulama üzerinden bulunan 'profesyonel sıra bekleyicileri'ne New Yorklular büyük paralar harcıyor. Müşterilerin çoğu, uzaktan çalışan ve “harcayacak parası olan” 20’li yaşlarında gençler.

Asıl mesleği yazarlık olan bir kadın koroonavirüs testi sırasını beklemek için günde iki ila üç talep alıyor ve saati 28 dolara bu işi yapıyor

Koronavirüsün önümüzdeki günlerde ne tür değişiklikler getireceği ise merak konusu.

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