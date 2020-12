Zengin New Yorklular koronavirüs testi kuyruklarında sıra beklemek için 80 dolara adam kiralıyor ABD'de koronavirüs salgını bambaşka bir iş kapısı açtı. New York'ta yaşayan zenginler koronavirüs testi kuyruklarında beklemek istemedikleri için belli bir ücret karşılığında kendilerinin yerine sırada bekleyecek kişileri kiralıyor. Task Rabbit adlı uygulama üzerinden bulunan 'profesyonel sıra bekleyicileri'ne New Yorklular büyük paralar harcıyor.

Haber Merkezi 01 Aralık 2020, 10:55 Son Güncelleme: 01 Aralık 2020, 11:24 Yeni Şafak