Zimbabve devlet başkanının oğlunu bakan yardımcısı yapması ülke genelinde büyük tepkiye yol açtı

Son dönemde Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkelerde yaşanan gelişmeler, Afrika’nın Fransa etkisinden kurtulması olarak yorumlandı. Darbe girişimleri ile siyasetin farklı bir renk aldığı bu bölgede, darbe dışı bir siyaset mümkün mü sorusu önemli bir tartışma konusu. Darbe dışı bir yol ile siyasette yeni arayışlar söz konusu olabilir mi diye sormak yerine bu girişimleri kategorik olarak reddetmek sorunun farklı boyutlarını gözden kaçırmaya neden olmaktadır. Nitekim Afrika, iki yüzün üzerinde darbe