Görme ahlâkı ve yolun hakkı

Vizontele filmindeki bu benzer sahneyi, ilkokuldayken okulumuza gelen tepegöz adlı görüntüleme cihazı karşısında bizzat yaşamıştık. Saf dimağlarımız, daha cihazı görmeden tepegöz ismiyle sarsılmıştı. Dersin tepegözle işlenecek olması, çocuk aklımızı öyle etkilemişti ki muhayyilemizi konuşturmaya başlamıştık. Bu tepegöz nasıl bir şeydi, dev miydi, iri cüsseli miydi ama belli ki kocaman bir gözü olan ve her şeyi gören bir varlıktı, artık derslerde kuş uçmayacaktı. Tepegözün bakışları sıralarımızda, fısıldaşmalarımızda, sıra altından birbirimize gönderdiğimiz yazışmalarda olacaktı. Hocadan kaçıyorduk ama tepegözden kaçamazdık, artık özgür değildik. Her şeyimizi gözetleyecek bir teknoloji sınıfımıza kadar gelmişti. Tepegöz, çocuk dünyamızın üzerine eğlenceli bir kâbus gibi çökmüştü.

Metaforik olarak tepegözü veya Vizontele'yi ele aldığımızda insanın kendinden daha kudretli bir varlık tarafından anbean izlenmesi, her ânının zapturapt altına alınması dehşet vericidir. İnsan kusurları, günahları, kötülükleri, yanlışları ve hataları gizli kalsın ister. Her şeyiyle şeffaf ve maskesiz yaşayamaz. Kamufle etmek istediği veya görünmesinden hoşnut olmayacağı hâlleri ve durumları da olabilir. Başkası tarafından görülmek bazen cezbedicidir. Görülmek keşfedilmektir ama aynı görülme eylemi, ayıp ve kusurların açığa çıkmasına da yol açabilir. Görülmenin orijini, amacı ve gayesi bu sebeple önemlidir. Unutmaya ayarlı yaratılan insan, her ânını izleyen bir Yaratıcısı olduğunu da çoğu zaman unutur. Bu unutuş olmasaydı, insan için yaşamak çok zor olacaktı belki de. İnsan, nisyan ile maluldür diye formüle edilen şey, unutuşun da insan için bir nimet olduğudur. Tıpkı görülmenin çift kutupluluğu gibi unutuşun da birbirini nakzeden karşılıkları vardır. Unutuş bazen rahmet bazen de eziyet ve sıkıntı veren bir hâl olabilir. Öyleyse şu sonuca varmamız yanlış olmaz: İnsanın her an kendini yaratan tarafından gözetlendiğini unutması da aslında insan için bir rahmettir. Aksi hâlde insan sürekli gözetilmenin ağır sorumluluğu altında yaşama hazzını duyamazdı. İnsanın yaşamın değerini bilmesi yani ondan lezzet alması, kendini var edeni bütünüyle unutması değil, aksine ona sunulan bir armağandır.