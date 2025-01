İYİ Parti neydi ne oluyor?

İYİ Parti’nin kendisinden beklenen fonksiyonu icra edememesinin birkaç sebebinden söz edilebilir. Bu sebeplerin birincisi partinin siyasal arenada kendisini ideolojik ya da pragmatik saiklerle de olsa bir yerde konumlandıra-mamasıdır. 2018 yılından itibaren CHP’yle geliştirilen sıkı ilişkiler 2023 seçimlerinden sonra bıçak gibi kesildi ve iki taraftan nerdeyse hakarete varan tenkitler yükseldi. Fakat CHP’yle köprüleri atmak da partiye bir hüviyet kazandıramadı ve 2024 yerel seçimlerinde parti adeta sandıkta kayboldu. Yerel seçimler sonrasında ise parti genel başkanlığına eski Ülkü Ocakları başkanlarından Müsavat Dervişoğlu getirildi. Her ne kadar MHP yönetimiyle yollarını ayırmış olsa da Dervişoğlu’nun ülkücü kökeni partiyi biraz daha milliyetçi bir çizgiye getirdi. Fakat MHP gibi milliyetçiliğin kurumsallaşmış bir partisinin güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğü bir vasatta yeni bir milliyetçi partiye neden ihtiyaç duyulacağı son derece meşru bir sorudur. MHP’nin iktidar blokuyla eklemlenmesi ülkücü tabanın partiden kopacağı şeklinde yorumlanmıştı ancak hem 2018 hem de 2023 seçimleri aleni bir şekilde bu beklentinin rasyonel bir temele dayanmadığını, bir kuruntundan, kuru bir temenniden ibaret olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Dolayısıyla MHP varken, MHP’nin yıllarca temsil ettiği çizgideki bir milliyetçiliğe talip olmanın kitleleri ve hatta parti elitlerini heyecanlandır-mayacağını yaşanan kopuşlarda görmüş olduk.

İYİ Parti’nin yaşadığı erozyonun bir diğer sebebi, parti liderliği konusunda yaşanan eksikliktir. Meral Akşener, her şeye rağmen, partinin lideri olarak güçlü bir figürdü. Gelgitlerini, zaman zaman çelişkili çıkışlarını bile partiye kabul ettirebilmişti. Müsavat Dervişoğlu ise parti elitlerini ve teşkilatı heyecanlandıracak bir lider profili çizmekten uzak kaldı. Zaman zaman sert çıkışlar yapsa ve polemiklere girse de bunların milliyetçi camiada orta ve uzun vadeli bir etkisinin olacağını söylemek bir hayli zor. Müsavat Bey yerine kongredeki diğer başkan adaylarından Tolga Akalın ya da Koray Aydın da seçilse muhtemelen aynı sonuç olacaktı. Bu isimlerin her biri partide bir kliğin temsilcisi konumunda ve Akşener tüm bu klikleri liderliği altında toparlayabilen birisi idi. Bir anlamda ‘Meral Akşener partisi’ olarak kurulan bir partide ondan sonra gelecek her ismin liderlik sorunu yaşayacağı mukadderdi ve nitekim yaşandı da.