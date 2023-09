Kâinat mûsıkisinde mürekkep bir makamız

O hâlde kulluk, kimliği haysiyetli kılan ilk vecibe… Kul oluş, Allah’ın şeriatında, haksız ve akıbeti hayırsız bütün sepeb-sonuç sentezlerini de yerle bir eder. Çünkü Rabbin şeriatı bütün zerreleri kuşatır. Gökte ve yerde, yerin magmasında bile geçerlidir. Arılar Allah’ın verdiği ilhamla görevlerini icra ederken; gezegenler de O’nun hükmüne tâbi bir akışa mühürlüdür. Bu hükümler hiçbir zerre tarafından es geçilemez ama ne var ki insan, hükmü yerine getirmeme iradesine sahiptir ve bu irade ile diğer bütün zerrelerden ayrıdır. Güneşin doğuşu ve batışı arasındaki hüküm, Güneş’in iradesi dışındadır da bu yüzden mizanda tartılmaz; fakat insanın iyi ve kötü arasındaki bütün gelgitleri iradesine bağlı kılındığından, vazifenin doğru icra edilip edilmediği hususunda her an sorumludur ve her an imtihan olmaktadır.