Teknolojinin kökü toprağın altında

Mehmet Serdar Tufan/Bilgisayar Mühendisi, Hukukçu





Yeni teknolojileri anlamlandırmaya çalışırken sadece gözümüzle gördüklerimize, tecrübe ettiklerimize odaklanıyoruz. Peki bu teknolojileri ortaya çıkaran ham maddelerin nereden geldiğini merak ediyor muyuz? Oysa yeni çağın asıl hikâyesi çoğu zaman yerin altında başlıyor: Hangi ülke hangi madeni çıkarıyor, kim ayrıştırıyor, kim saflaştırıyor, kim kime satıyor, kimler hangi kritik noktaları tutuyor?

Teknoloji savaşının dili değişti. Eskiden petrol kuyuları, boru hatları ve limanlar konuşulurdu; bugün aynı stratejik haritanın üzerinde neodim, praseodim, disprosyum, terbiyum ve itriyum gibi elementler var. Çünkü çağın bütün parlak kelimeleri -yapay zekâ, elektrikli araç, robot, rüzgâr türbini, füze, çip- periyodik tablonun bu sessiz unsurlarına yaslanıyor.

NADİR KELİMESİ SİZİ YANILTMASIN

Mesele bu elementlerin yeryüzünde az bulunması değil; ekonomik biçimde çıkarılması, ayrıştırılması ve yüksek saflıkta sanayi girdisine dönüştürülmesinin zorluğudur. Onları “nadir” yapan da budur. Neodim-demir-bor mıknatıslar olmadan ne elektrikli aracın motoru döner ne rüzgâr türbini elektrik üretir ne de robotun eklemi hareket eder. Yapay zekâ yarışının bile görünmeyen cephesi budur: Veri merkezlerini besleyecek enerji türbinlerden gelir; o merkezlerde çalışacak robotlar transistörler ve mıknatıslarla hareket eder; bunların hepsi de toprağın altındaki birkaç elemente dayanır. Algoritma bulutta koşar; ama hızı, bazen bir cevherin rafinaj (saflaştırma) kapasitesine takılır.

Rakamlar da bunu söylüyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın nisan ayında yayımladığı rapora göre nadir elementler, elektrikli araçlardan yapay zekâ veri merkezlerine, robotikten havacılık ve savunma sistemlerine uzanan teknolojilerin temelini oluşturuyor. Bu da hem teknoloji üreten hem de ham maddeye sahip ülkelere kritik avantajlar sağlıyor.

YENİ ÇAĞIN EGEMENLİK ÖLÇÜSÜ

Aynı raporda incelenen, enerjiyle ilişkili 20 stratejik mineralin 19’unda Çin rafinasyonda lider konumda; ortalama pazar payı yaklaşık yüzde 70. Çin’in açıkladığı ihracat kontrolleri tam anlamıyla uygulanırsa, diğer ülkelerde yılda 6,5 trilyon dolara varan ekonomik faaliyet risk altına girebilir. Öte yandan ABD de çeşitli bahanelerle ülkelere kota ve ambargo getirebiliyor.

Üstelik bu tehlike kâğıt üzerinde de kalmıyor. Reuters’ın Çin gümrük verilerine dayandırdığı haberine göre, Pekin’in Nisan 2025’te devreye aldığı kontrollerin ardından itriyum, disprosyum ve terbiyum gibi ağır nadir toprak elementlerinin sevkiyatı yaklaşık yüzde 50 düştü; bazı Amerikan havacılık şirketleri, jet motorlarında kullanılan itriyumu bulamadığı için üretime ara vermek zorunda kaldı. Çin geçen ekimde çıtayı bir kademe daha yükseltti: Yalnızca cevheri değil, mıknatıs üretim teknolojisinin ihracatını bile devlet iznine bağladı. Busan’daki Trump-Şi zirvesinin ardından bu tedbirlerin uygunlaması Kasım 2026’ya ertelendi. Ama erteleme, gümrük silahının masadan kalktığı anlamına gelmiyor; yalnızca şimdilik kılıfına girdiğini gösteriyor.

Buradan çıkan ders açıktır. Madeniniz olabilir; fakat cevheri ayıramıyorsanız, okside çeviremiyorsanız, mıknatısa, sensöre veya bataryaya dönüştüremiyorsanız zincirin en düşük katma değerli halkasında kalırsınız. Yeni çağın egemenlik ölçüsü kaynağa sahip olmak değil, kaynağı teknolojiye dönüştürebilmek ve faydalı mühendislik çözümleri üretebilmektir.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR

Türkiye için mesele tam da burada düğümleniyor. Eskişehir Beylikova’daki saha, 694 milyon tonluk kaynağıyla Çin’deki Bayan Obo’dan sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi kabul ediliyor. Yıllık 1.200 ton cevher işleyen pilot tesis çalışıyor; endüstriyel tesisin temelinin bu yıl atılması ve tam kapasitede yılda 570 bin ton cevherden yaklaşık 10 bin ton nadir toprak oksidi üretilmesi hedefleniyor. Ancak işin zor kısmı şimdi başlıyor. Sahanın ağırlıklı olarak lantan ve seryum gibi hafif elementler içerdiği biliniyor; oysa küresel piyasada asıl stratejik değer, mıknatıs yapan ağır elementlerde. Üstelik mıknatıs kalitesinde rafinasyon teknolojisi henüz elimizde yok.

Türkiye’nin önünde bu yüzden iki yol var. Birincisi, ham maddeyi çıkarıp dünyaya satan klasik kaynak ülkesi olmak. İkincisi, o ham maddeyi ayrıştıran, saflaştıran, ara ürüne dönüştüren ve kendi sanayisine stratejik derinlik kazandıran ülke olmak. İkinci yol zordur; çünkü nadir topraklar yalnızca madencilik konusu değildir. Kimya, metalurji, çevre teknolojileri, hassas üretim, patent ve uzun vadeli sanayi politikası gerektirir. Zincirin en kritik halkası da insan kaynağıdır. Yetkin jeoloji mühendisi olmadan rezervi değerlendiremez, kimyager olmadan cevheri ayrıştıramaz, metalurji mühendisi olmadan alaşımı geliştiremez, elektronik mühendisi olmadan sensörü üretemezsiniz. Tüm bunlar da altyapı yatırımı, tesisleri işletecek bilgi birikimi ve ortaya çıkan teknolojiyi sanayi üretimine aktaracak mekanizmalar ister. Teknolojik bağımsızlık disiplinler arası ekosistemle inşa edilir.

BEKA MESELESİ

Yeni teknolojilerden yapay zekânın aklı bulutta, kası veri merkezinde, sinir sistemi çiplerde; kökü ise tüm yeni teknolojiler gibi toprağın altındadır. Bu gerçeği erken kavrayan ülkeler geleceğin masasında söz sahibi olacak; kavrayamayanlar, başkalarının yazdığı algoritmanın, ürettiği çipin ve sınırlı saflaştırdığı madenin tüketicisi olarak kalacaktır.