E-Okul kapandı mı? MEB Eokul vbs giriş ne zaman açılacak? Yıl sonu notları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eOkul sisteminde öğrenciler, devamsızlıktan, sınav ve karne notlarına kadar birçok eğitim bilgisine ulaşbiliyor. 20 Haziran 2025 tarihinde kapanack olan okulların öncesinde ise e-okul kapandı mı? ne zaman kapanacak ve ne zaman açılacak? soruları gündemde yer alıyor. İşte Eokul vbs sistemine giriş ekranı ve konu hakkındaki açıklamalar.





EOKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANCAK VE NE ZAMAN AÇILACAK?

E-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam ediyor. Eskiden olduğu gibi not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte sistem kapanmıyor, bu yüzden karne gününe kadar E-Okul ekranı öğrencilere açık kalıyor. Öğretmenler için ise not giriş ve devamsızlık ekranı, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran'da karnelerin verilecek olması sebebiyle karne gününden birkaç gün önce e-okul not ve devamsızlık girişinin kapanması bekleniyor.





E-OKUL KAPANINCA NE OLUR?

e-Okul not girişleri kapandıktan sonra, öğrenciler için yeni not eklenmez, sadece mevcut verileri görüntüleyebilir. Öğretmenler sistemde değişiklik yapamaz. Karne notları sabitlenmiş olur.

E-OKUL KARNE BİLGİLERİ NE ZAMAN GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciler ve veliler, 20 Haziran 2025 Cuma sabahı itibarıyla e-Okul üzerinden dijital karnelere ulaşabilecek. MEB, son yıllarda hem basılı hem de dijital karne uygulamasını sürdürdüğü için, öğrenciler karnelerini okuldan fiziki olarak alırken aynı zamanda e-Okul VBS üzerinden de PDF formatında görüntüleyip indirebilecek.





E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ

E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor. Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.







