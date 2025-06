E-Okul kapandı mı? MEB Eokul vbs giriş ne zaman açılacak? Yıl sonu notları sorgulama

E-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam ediyor. Eskiden olduğu gibi not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte sistem kapanmıyor, bu yüzden karne gününe kadar E-Okul ekranı öğrencilere açık kalıyor. Öğretmenler için ise not giriş ve devamsızlık ekranı, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran'da karnelerin verilecek olması sebebiyle karne gününden birkaç gün önce e-okul not ve devamsızlık girişinin kapanması bekleniyor.