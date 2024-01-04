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Edirne'de yoğun sis yüzünden göz gözü görmüyor: Meteoroloji hava durumu nasıl olacak?

Edirne'de yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. İşte Meteoroloji Edirne 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

11:04 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Edirne hava durumu
Edirne hava durumu
'de sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle tarihi Selimiye Camii ve Eski Camii adeta gözle görünmez oldu. Vatandaşlar araçları ile trafikte kontrollü seyretti.

Vatandaşlar kar yağışı bekliyor Hava sıcaklığının 2 derecelerde olduğu Edirne’de son zamanlarda yaşanan hastalıkların kar yağması ile ortadan kalkacağını belirten Davut Gezer, “Havalar soguk ve sisli kar yağmasını bekliyoruz, kar yağar ise hastalıklar biraz olsun ortadan kalkar” dedi.

Çiftçi Bülent Dogaç ise yüksek kesimlerinde azda olsa kar yağdığını ekili alanlar için karın daha faydalı olacağını söyledi. Dogaç, “Geçtiğimiz günlerde yağmur yağdı, ekili alanlara şimdi kar lazım, yüksek kesimlerinde Balkan köylerinde yağdı fakat bize kadar gelmedi. Bekliyoruz kar yağmasını“ ifadelerini kullandı. Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı
Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Konya'da Geyik Dağları'nın 2 bin 600 rakımında doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman'ın bulduğu, varlığı 2,5 milyon yıl öncesine dayanan 'sirk buzulu' (Çanak buzu, dağların yamaçlarında oluşur) varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. 4 farklı üniversiteden akademisyenlerin hazırladığı makalede, "Geyik Dağı'na yapılan arazi çalışması ile güncel buzulların varlıkları doğrulanmıştır. Bu çalışma aynı zamanda bilimsel olarak Geyik Dağı'nda güncel bir buzulun varlığını tanımlayan ve doğrulayan ilk çalışmadır. 2010 yılından 2023 yılına kadar yani 13 yıllık sürede ise buzulların yüzde 82'sinin eridiği görülmüştür. Küresel sıcaklıkların giderek arttığı bu dönemde önümüzdeki yıllarda buzulların tamamen ortadan kalkacağı da ifade edilebilir" denildi.

#Edirne
#Edirne hava durumu
#Meteoroloji
1 saat önce
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