EGM SON DAKİKA DUYURUSU GELDİ: 117. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman yapılacak?

15:317/10/2025, Salı
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
Özel güvenlik görevlisi adaylarının merakla beklediği 117. dönem sınavı için tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınav, özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi alan adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı hangi tarihte yapılacak, giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

ÖGG 117. dönem sınavı için tarih netleşti!Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılacağı 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihini duyurdu. Adaylar şimdi sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı günü bekliyor.

117. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21.10.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

07.11.2025 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

