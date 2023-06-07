Yeni ehliyet alacak ve sürücü kursuna yazılmış olan milyonlarca adayı ilgilendiren ehliyet sınavı takvimi M.E.B tarafından yayınlandı. 2023 yılı için geçerli olan ehliyet sınavları takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

2023 EHLİYET SINAVI TARİHLERİ

Ocak 01-10 15.01.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Şubat 01-10 15.02.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Mart 01-10 15.03.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Nisan 01-10 15.04.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Mayıs 01-10 15.05.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Haziran 01-10 15.06.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Temmuz 01-10 15.07.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Ağustos 01-10 15.08.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Eylül 01-10 15.09.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Ekim 01-10 15.10.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Kasım 01-10 15.11.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Aralık 01-10 15.12.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

2023 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 145 + 624 TL'dir. Toplamda 769 TL'ye denk gelmektedir.

01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 769 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

EHLİYET NASIL ALINIR?

Sürücü belgesi alabilmek için en düşük ehliyet alma yaşı olan 18 yaşını geçmeniz ve öğrenim şartı olarak da en az ilkokul eğitimini tamamlamanız gerekir. Sağlık şartı olarak sağlık ocakları ya da hastanelerden alabileceğiniz sağlık raporunuz bulunmalıdır. Bu sağlık muayenesinde göz sağlığınız, varsa kronik rahatsızlıklarınız ve vücut koordinasyonunuz test edilir.

Ayrıca ehliyet almak için yazılı ve direksiyon sınavı olmak üzere iki sınavı geçmeniz gerekir. Daha sonra sıra adli sicil kaydınızı göstermeye gelir. Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki 188, 190 ve 191. Maddeler 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4. madde 7. Fıkra 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. Madde, 2. ve diğer fıkralardaki suçları işleyen kişiler ehliyet alamaz.







