12 otomotiv fabrikası üretimi durdurdu, bazı fabrikalar maske üretimine geçti

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs tehdidi Türk otomotiv sanayisini komple durdurdu. Tedbirler kapsamında üretimine ara veren 13 fabrikadan 12’si durumun belirsizliğine göre ortalama 2 haftalık sürelerini uzatmaya gitti. Otomotiv fabrikalarının tedbir kapsamının yanında parça sorunu yaşadığı da biliniyor. Gelmeyen parçalarla üretim aksarken verilen aralarda uzuyor. Fabrikasını kapatan markalar arasında Ford Otosan, Honda, Toyota, Oyak Renault, Mercedes Benz Türk, Temsa, Anadolu İsuzu, Man Türkiye, Türk Traktör, Otokar, Hyundai Assan, Karsan bulunuyor. Tofaş ise aldığı önlemlerle ve elinde bulunan yerli parçalar sayesinde yüzde 50 kapasiteyle çalışmayı sürdürüyor.

MASKE ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Ford Otosan, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskelerini üretmeye başladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ilgili bakanlıklarla ihtiyaca yönelik yaptıkları görüşmelerin sonucunda; 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıkladı. Yenigün, çok kısa bir zaman içerisinde on binlerce maske üretebileceklerini belirtti.

FABRİKALARIN DURUMU MUAMMA

Berk Çağdaş

Virüsün etkilerini ve pazarı değerlendiren Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise şu yorumda bulundu: “Fabrikaların üretime ara vermelerine bağlı olarak, virüsün etkisi tedarik zincirinde daha önce kendini gösterdi. Satış tarafında ise; Türkiye’de otomobil pazarında virüs krizinin etkileri, ertelenen talep karşılanmaya devam ettiği için, Mart ayı satış rakamlarına net olarak yansımayacaktır. Ancak Mart ayının son haftasından itibaren önemli bir yavaşlama gözlemliyoruz. Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da üretimin yüzde 100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak.”

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TEDARİK SANAYİSİNDE 100 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, koronavirüsün sektöre etkileriyle ilgili önemli bir anket gerçekleştirdi. Ankete göre, tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü İŞKUR Çalışma Ödeneği’ne başvururken, yüzde 37’si henüz başvuru yapmadı. Katılımcıların ortalama yüzde 40’ı, 30 Mart - 5 Nisan tarihlerinde üretimi tamamen durdurma kararı aldığını belirtirken, yüzde 50’yi aşkını kısmi çalışmaya, yüzde 13’ü ise sosyal mesafeyi sağlayarak normal şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Bu veriler, Türkiye’de 200 binin üzerinde istihdam sağlayan tedarik sanayi sektörünün, ortalama 100 binin üzerinde çalışanını doğrudan etkileyeceğini ortaya koydu.

SATIŞLAR YÜZDE 60 DÜŞTÜ

Murat Şahsuvaroğlu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu da, yılın ilk 3 ayındaki satışların önceden yapıldığını belirterek, “Mart ayı dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Ancak Mart ayının 3. haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda. Servis girişlerindeki daralma mart ayının 3. haftasında yüzde 50-60’lara ulaştı. Muhtemelen Nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır” diye konuştu.