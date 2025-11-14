Yeni Şafak
155 bin haneye temiz enerji

Akın Ali Polat
04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Fotoğraf: Arşiv
IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Hatay’da devreye aldığı 100 MW kapasiteli Erzin-2 GES, yıllık 248 bin MWh üretimiyle 155 bin haneye elektrik sağlarken, bölgenin deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine stratejik destek sunuyor. Şirket CEO’su Cem Aşık, santralin Ocak–Ekim 2025 döneminde IC Enterra’nın toplam üretiminin yüzde 18,5’ini tek başına karşıladığını belirtti.


ULUSLARARASI FİNANSMAN BÜYÜMEYİ GÜÇLENDİRDİ

Tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan portföyüyle 500 megavata yaklaşan IC Enterra, Erzin-2 GES’i Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve TSKB’nin sağladığı 65 milyon dolarlık finansmanla hayata geçirdi. Şirket, 2025’in ilk dokuz ayında üretimini yüzde 19 artırarak 1.054 megavatsaate, gelirlerini ise 3,4 milyar TL’ye yükseltti. Cem Aşık, Erzin-2’nin 2024’ten bu yana 223 bin 490 megavatsaat üretim yaptığını ve uluslararası finansman desteğinin şirketin büyüme stratejisini güçlendirdiğini ifade etti. Aşık, Türkiye’nin yüksek güneş potansiyelinin doğru yatırımlarla değerlendirildiğini ve Erzin-2 GES’in “gelecek nesiller için temiz, güvenilir enerji üretimi” vizyonunun güçlü bir örneği olduğunu söyledi.


