155 bin haneye temiz enerji

Tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan portföyüyle 500 megavata yaklaşan IC Enterra, Erzin-2 GES’i Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve TSKB’nin sağladığı 65 milyon dolarlık finansmanla hayata geçirdi. Şirket, 2025’in ilk dokuz ayında üretimini yüzde 19 artırarak 1.054 megavatsaate, gelirlerini ise 3,4 milyar TL’ye yükseltti. Cem Aşık, Erzin-2’nin 2024’ten bu yana 223 bin 490 megavatsaat üretim yaptığını ve uluslararası finansman desteğinin şirketin büyüme stratejisini güçlendirdiğini ifade etti. Aşık, Türkiye’nin yüksek güneş potansiyelinin doğru yatırımlarla değerlendirildiğini ve Erzin-2 GES’in “gelecek nesiller için temiz, güvenilir enerji üretimi” vizyonunun güçlü bir örneği olduğunu söyledi.