166 projeye 350 milyarlık kaynak

Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir illerini kapsayan tarım, sanayi ve ticaretin bu bölgedeki rotasını oluşturacak Konya Ovası Projesi (KOP), dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da KOP Projesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına katılım sağladı.





VERİMLİ VE ETKİLİ BİR SÜREÇ

Yılmaz, Yeni KOP Eylem Planı'nın gelecek dönemde bölgede yapılacak yatırımlar için bir mihenk noktası olacağını vurgulayarak, 2024-2028 dönemi için Eylem Planı kapsamında 166 projeye toplam 350,7 milyar liralık yatırımın öngörüldüğünü söyledi. Yılmaz, “KOP Bölgesini daha gelişmiş, daha güçlü ve daha rekabetçi bir hale getirmek için yeni adımlar atıyoruz. Yeni proje ile gıda arzını artırmak, sosyal refahın yanı sıra enflasyonla mücadelemize de güç verecektir. Yeni KOP Eylem Planı, su kullanımında etkinliği artıran, tarımda verimliliği yükselten, tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendiren ve dengeli kalkınmayı tesis eden bir vizyonla hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.





‘YENİ OBRUKLAR GÖRMEK İSTEMİYORUZ’

Bölgenin sulama altyapısını güçlendirerek su kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmayı hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Bölgenin tarımsal zenginliklerini modern teknolojilerle birleştirerek üretimde verimliği artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek bölge kırsalında yaşamayı ve üretmeyi cazip hale getirecek kalkınma yatırımlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. KOP Bölgesi’nde toprak ve suyun sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik eğitim ve donanım desteklerine özel olarak odaklandık. Bölgemizde yeni obruklar görmek istemiyoruz!





ORTA ANADOLU İLE LİMANLAR BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Ulaştırma alanında yeni yatırımlarıyla KOP Eylem Planı’nı destekleyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: “Orta Anadolu ile çevre bölgelerde, üretim yerleri ile limanlar ve lojistik merkezler arasında iltisak hatlarının kurulması sağlanacaktır. Ülke genelinde de önceliğimiz budur. Ankara-Konya-Mersin hattı ile İç Anadolu Bölgesindeki diğer illeri de kapsayacak şekilde, savunma sanayii, makine sanayii ve tarıma dayalı sanayi başta olmak üzere sanayinin Mersin Konteyner Limanı ile lojistik bağlantısı daha güçlü hale getirilecek. Ayrıca, kırsal alanlarımızdaki hizmet kalitesini ve gelir düzeyini artırıcı tedbirlerle bölgenin üretim ve istihdam kapasitesi artıracağız.”





SAVUNMAYA KONYA DAMGASI

Yılmaz bölgedeki savunma yatırımlarına da dikkat çekti: “KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin merkezi olan Konya tarımın yanı sıra son yıllarda sanayi sektöründe de önemli bir atılım gerçekleştirdi. Geçen yıl savunma sanayii ihracatımız 7 milyar doları aştı. Bu yıl hedefimiz 8 milyar doları aşmak. Bu gelişim, Konya’nın dinamik girişimcilik ruhu, modern üretim tesisleri ve nitelikli iş gücüyle birleşerek şehrin ekonomik büyümesine ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.”





İKİ BÖLGEYE DAHA EYLEM PLANI

Önümüzdeki günlerde DOKAP ve DAP Eylem Planları için de Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak Giresun ve Erzurum’da toplantı yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Cevdet Yılmaz, sivil toplum ve iş dünyası ile bir araya gelerek, tüm kesimleri kalkınma sürecine daha aktif bir şekilde dâhil edeceklerinin altını çizdi.





Yılın ilk EKK’sında enflasyon vurgusu

2025 yılının ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. 1,5 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda bölgesel kalkınmaya büyük önem verildiği belirtilerek atılan adımlar anlatıldı. Enflasyonla mücadeleye de değinilen açıklamada, “Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yapısal reformlarımızı EKK toplantılarında yakından takip etmeye devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız ” ifadeleri kullanıldı.



