2019'da tamamlanacak

1986 yılından bu yana geçici olarak faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir Şahintepe Mahallesi’ne yeni ve modern bir çarşı alanı yapılıyor. Yıllar boyunca toptancıların alıcılarla buluştuğu alan olan Rami Gıda Toptancıları Hali ve toptancılar için modern bir sistemle inşa edilecek olan Başakşehir’deki çarşı alanı havadan drone ile görüntülendi.

Görüntülerde 322 bin metrekare alana inşa edilecek çarşı için alanda zemin düzenleme çalışmalarının başladığı görüldü. Başakşehir’de Resneli çiftliği mevkiinde bulunan yeni çarşının yapılacağı alanda 990 toptancı dükkanı, banka lokanta gibi 120 ticari dükkanın bulunacağı belirtildi. Ayrıca yeni halde 65 tırın aynı anda park edebileceği toplam bin 300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark, mescit ile bir sosyal tesis de bulunacağı öğrenildi.

Hal esnafı ise Başakşehir’e taşınacak olmalarını değerlendirdi. Birçok toptancı, küçük esnafa hitap ettiklerini Başakşehir’in müşterileri için uzak bir yer olacağını söyledi. TOKİ tarafından başlatılan modern hal projesinin ise 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.

“Modern bir çarşı olması çok güzel olur fakat çok uzak”

Başakşehir’ın çok uzak olacağını ve esnafların düzenini oturtana kadar çok para kazanamayacağını dile getiren hal esnaflarından Kadir Yılmaz, “Başakşehir’e taşınması modern bir çarşı olması çok güzel olur fakat çok uzak. Bizim Rami olarak müşteri portföyümüz ufak esnaf yanı kafeler, restoranlar, oteller. Karaköy’den, Beyoğlu’ndan bir müşteri gelip Başakşehir’e gitmez. Başakşehir’e gitmesi ufak esnafa fazla bir şey kazandırmaz” diye konuştu.

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“Buradan müşteriler oraya gelmeye biraz zorluk çekecek”

Hale gelen müşterilerin Başakşehir’de açılacak hali uzaklığından dolayı tercih etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Sıtkı Alan, “30 senedir burası böyle devam ediyor, belirli müşterisi olan bir yer. Başakşehir’e uzak bir yere gidiliyor. Buradan müşteriler oraya gelmeye biraz zorluk çekecek. Yer uzak olması biraz sıkıntı, burası İstanbul’un göbeği orası uzak kalıyor. Ancak Başakşehir’in çevreleri oraya gelebilir” diye konuştu.