2020 doğum yardımı ne kadar: Doğum yardımını kimler alabilir?

Doğum yapan annelere yapılan süt parası gibi yardımlardan biri olan doğum yardımı, devlet tarafından annelere geri ödemesiz olarak yapılıyor.

Doğum yapan annelere verilen bu yardım parasının nereden alınacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu sürekli araştırılıyor. 2020 doğum parasının ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında. Peki, 2020 doğum yardımı ne kadar? 2020 doğum yardımını kimler alabilir?

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Doğum parası nasıl hesaplanır?

Doğum parası almaya hak kazanan anneler, doğum rapor parası hesaplama için; çocuk sayısına göre hesaplama yapmalı. Doğum parası almaya hak kazanan anneler dünyaya gelen ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü veya daha fazla çocuk için 600 TL olarak para yardımı yapılıyor.

Alınan doğum yardımı çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor.

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2020 doğum yardımını kimler alabilir?

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

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Doğum yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?

Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmekte.

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Doğum yardımı PTT şubelerinden çekilebilir.

2020 doğum yardımı ne kadar?

Doğum parası almaya hak kazanan anneler dünyaya gelen ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü veya daha fazla çocuk için 600 TL olarak para yardımı yapılıyor.

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