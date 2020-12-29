Ekonomi 2021 Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu

2021 yılında en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak. Peki MTV 2021 ne kadar olacak? MTV ne zaman ödenir? MTV ödemesi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

  • Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor.

2021'de MTV ne kadar?

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

2021 MTV oranları ve hesaplama: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
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2021 MTV oranları ve hesaplama: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
  • MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.

MTV ödemeleri başladı: Son günü kaçırmayın
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MTV ödemeleri başladı: Son günü kaçırmayın

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

  • Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

Araç sahipleri dikkat: MTV son ödeme tarihini kaçırmayın
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Araç sahipleri dikkat: MTV son ödeme tarihini kaçırmayın
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Emlak ve MTV tutarları belli oldu

Emlak ve MTV tutarları belli oldu

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