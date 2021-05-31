Türkiye ekonomisi büyüyor: İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü.

BEKLENTİ YÜZDE 6,4 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

Türkiye ekonomisi geçen yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 1,8, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyümüştü.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

GSYH 1 TRİLYON 386 MİLYAR 347 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH’nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7,4 arttı

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11,4 arttı.

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Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 3,3 artarken ithalatı yüzde 1,1 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,3 artarken ithalatı yüzde 1,1 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 16,0 arttı

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,0, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 39,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 35,5 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39,0 iken bu oran 2021 yılında yüzde 35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,9’dan yüzde 45,8’e arttı.

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ERDOĞAN: GÜÇLÜ BİR BÜYÜME ORANI YAKALAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin "Öncü veriler ilk çeyrekte de çok güçlü bir büyüme oranını yakalayacağımıza işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da büyüme cephesine bakıldığında yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ettiğini belirtmişti.

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