2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Genel bütçenin gelirleri 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin lira olarak öngörüldü. Özel bütçeli idarelerin gelirleri 66 milyar 912 milyon 570 bin lirası öz gelir, 1 trilyon 21 milyar 217 milyon 703 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 1 trilyon 88 milyar 130 milyon 273 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 37 milyar 379 milyon 503 bin lirası öz gelir, 1 milyar 1 milyon 675 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak tahmin edildi.