2026 asgari ücretinde kritik haftaya girildi: ️Milyonların gözü o toplantıda... Tahminler yükseldi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:398/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Asgari ücrette pazarlık haftasına girildi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin pazarlık sürecinin ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirecek. Türkiye'nin milyonlarca çalışanını ilgilendiren görüşmeler, yeni yıl zammının çerçevesini belirleyecek kritik başlangıç olarak öne çıkıyor. Peki 2026 asgari ücreti için tahminler neler? Siyasi partilerin yeni asgari ücret teklifleri kaç TL?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
, 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı için resmi süreci başlattı. Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen kritik görüşmelerin ilk toplantısı, 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren tarafını temsil eden TİSK’e toplantı davetiyelerini gönderdi. Bakanlık binasında düzenlenecek ilk oturumda, komisyonun yeni üye yapısı da masada olacak.


Net asgari ücret 22 bin 104 TL


Şu anda bir işçi için brüt asgari ücret 26.005,50 TL, kesintilerin ardından net ödeme ise 22.104,67 TL düzeyinde.


Bir çalışan için işveren maliyeti ise toplam 30.621,48 TL’ye ulaşıyor. Bunun içinde brüt ücret, SGK primi ve işveren işsizlik sigortası fonu payı bulunuyor.


2026 için beklenti: enflasyon temelli artış ön planda


Açıklanan yıllık enflasyon verilerine göre asgari ücrette yaklaşık %31,07’lik bir artış öne çıkıyor. Bu oran gerçekleşirse yeni yılda taban ücretin 28.972,59 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.


4 farklı zam senaryosu gündemde


Resmi masaya gelmeden önce piyasada dillendirilen artış seçenekleri şöyle:


%24 zam: Yeni asgari ücret 27.408,66 TL

%31 zam: Yeni asgari ücret 28.956,24 TL

%32 zam: Yeni asgari ücret 29.177,28 TL

%33 zam: Yeni asgari ücret 29.398,32 TL

  • Komisyonun Aralık boyunca yapacağı görüşmeler, 2026’da geçerli olacak taban ücreti belirleyecek kritik süreçte belirleyici olacak.

Siyasi partilerin teklifleri neler?


Büyük Birlik Partisi: 33 bin 50 TL

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, geçen yıl enflasyonun yüzde 50 gerçekleşmesine karşın yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak, "
Bu yıl enflasyon yüzde 30-31 bekleniyor. Geçen yıldan kalan yüzde 20, artı yüzde 30 eşittir 50. Yani asgari ücret en az yüzde 50 artmalı. Ve tamı tamına rakam söylüyorum 33 bin 50 TL olmalı"
ifadelerine yer vermişti.

Deva Partisi: 33 bin 156 TL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı TV programında partisinin asgari ücret teklifini duyurarak,
"TÜİK enflasyonunu baz adlığınızda şu an yapılması gereken asgari ücret artış en az yüzde 50'dir. Ama TÜİK değil de hayatın gerçek enflasyonunu baz alalım dediğinizde bunun üzerine çıkabilir."
dedi.

Gelecek Partisi: 35 bin TL

Partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konu hakkındaki değerlendirmelerinden sonra teklifini açıklayarak,
"Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım."
ifadelerini kullandı.

CHP: 39 bin TL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise asgari ücret beklentisini şöyle dile getirdi;


"Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter’de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz."

DEM Parti: 46 bin TL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, talep ettikleri asgari ücretin 46 bin TL olduğunu şu sözlerle açıkladı;


"Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Ayrıca yıl içinde enflasyona göre ve yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde güncellenmelidir."

Tahminlere göre zam senaryosu


Enflasyon oranına göre artış tahmini (Yüzde 31):
28 bin 972,59 TL

Yüzde 24 zam senaryosu:
27 bin 408,66 TL

Yüzde 31 zam senaryosu:
28 bin 956,24 TL

Yüzde 32 zam senaryosu:
29 bin 177,28 TL

Yüzde 33 zam senaryosu:
29 bin 398,32 TL


