2030 stratejisinin merkezi Türkiye

Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan ise Tofaş’ta başlayan K0 ve K9 projelerine değinerek, “Satışlarımızın yüzde 31’inin hafif ticari araçlardan gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte sizlerin K0 olarak bildiğiniz Expert ve Traveller modellerimizin de satışlarını geçtiğimiz yıla göre iki kat artırdık. Rifter manuel vitesli versiyonlar için de pazarın potansiyelini gördük ve manuel vitesli versiyonların da satışını etkin bir şekilde artırdık. Aynı şekilde Partner Van modelimizde de otomatik vitesli versiyon satışlarına başladık. Hafif ticari araçların aslında gücüne güç katan bir diğer başlık da hiç şüphesiz yerli üretimin gücü Türkiye’de. Bizler de bildiğiniz gibi Expert Van modelimizi yerli üretmeye başladık sene başından itibaren. Expert Traveller modelimizin de Tofaş Fabrikası’nda yerli üretimine aralık ayından itibaren başladık. 2026 yılına yerli üretimin gücüyle daha da etkin bir ürün gamıyla başlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.