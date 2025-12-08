2030 stratejisinin merkezi Türkiye

Dünyanın köklü otomotiv markalarından Peugeot, 2030’da 1,5 milyon araç satma stratejisinde Türkiye’yi merkeze koydu. Gerek satış gerekse Tofaş’ın hafif ticari araç üretimine olan katkısıyla hedefe ulaşacaklarını söyleyen Peugeot CEO’su Alain Favey, “Satış hacmi ve Tofaş ile birlikte artan güç de çok ciddi bir rol oynayacak” dedi.
Tofaş’la hafif ticari araç üretimini yerinde incelemek için Türkiye’ye ziyarette bulunan Puegeot CEO’su Alain Favey, İstanbul’da otomotiv basınıyla bir araya gelerek soruları cevapladı. Tofaş’ın yetişmiş insan gücüne ve kalitesine hayran kaldığını söyleyen Favey, gelecekteki 1,5 milyonluk stratejilerine en büyük katkılardan birinin buradan geleceğini belirtti.
TÜRKİYE BÜYÜMEMİZDE MERKEZDE YER ALIYOR
Geçen yıl sene boyunca 1,1 milyon araç sattıklarını söyleyen Peugeot CEO’su Alain Favey, “Bu yıl ise ekim sonu rakamlarına göre dünya çapında 919 bin araç sattık. Avrupa’da 704 bin araç sattık. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Afrika’da ise toplamda 103 bin satış yaptık. Türkiye gerçekten de dünya çapındaki büyümemizin merkezinde yer alıyor. Kasım sonu itibarıyla Türkiye’de 75 bin adet satış gerçekleştirdik” diye konuştu.
1,5 MİLYONLUK HEDEFTE TOFAŞ STRATEJİK ROLDE
Marka olarak 2030’da 1,5 milyon araç satmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Favey, “Ulaşmak istediğimiz rakamlar Avrupa’da yaklaşık 1 milyon, Avrupa dışında da yaklaşık 500 bin. Türkiye bu hedefte büyük bir rol oynayacak. Satış hacmi ve Tofaş ile birlikte artan güç de çok ciddi bir rol oynayacak. Bursa’daki fabrikayı ziyaret etme şansım oldu. Sadece fabrikayı değil tüm Ar-Ge ekibini de orada ziyaret etme şansım oldu. Fabrikada şunu da gördüm çok yüksek kalitede üretim var. Stellantis içerisinde diğer fabrikalarla da kıyasladığımız zaman, kaliteye adanmışlıkları inanılmaz. Dolayısıyla Türkiye endüstrinin merkezlerinden biri olacaktır diye düşünüyorum” bilgisini paylaştı.
LİDER PEUGEOT 408 BRÜKSEL’DE YENİLENİYOR
208, 308 ve 408 modellerinin yenileneceğini söyleyen Peugeot CEO’su, “Ocak ayında Brüksel’de düzenlenecek olan Brüksel Motor Show’da yenilenen 408’i tanıtacağız. Marka için ve özellikle de 408’in evi sayılabilecek Türkiye için çok ama çok önemli bir organizasyon bu. Dolayısıyla bu gelişmeyi mutlaka önümüzdeki yıl markayı Türkiye’de bugün olduğundan daha da cazip hale getirmek için kullanacağız. Öte yandan direksiyon simidini yuvarlak olmaktan çıkarıp daha teknolojik olan dikdörtgen formuna büründüreceğiz. Bunu da ilk kez herkesin ulaşabileceği 208 modelinde kullanacağız” ifadelerini kullandı.
EXPERT TRAVELLER ARTIK YERLİ ÜRETİM
- Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan ise Tofaş’ta başlayan K0 ve K9 projelerine değinerek, “Satışlarımızın yüzde 31’inin hafif ticari araçlardan gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte sizlerin K0 olarak bildiğiniz Expert ve Traveller modellerimizin de satışlarını geçtiğimiz yıla göre iki kat artırdık. Rifter manuel vitesli versiyonlar için de pazarın potansiyelini gördük ve manuel vitesli versiyonların da satışını etkin bir şekilde artırdık. Aynı şekilde Partner Van modelimizde de otomatik vitesli versiyon satışlarına başladık. Hafif ticari araçların aslında gücüne güç katan bir diğer başlık da hiç şüphesiz yerli üretimin gücü Türkiye’de. Bizler de bildiğiniz gibi Expert Van modelimizi yerli üretmeye başladık sene başından itibaren. Expert Traveller modelimizin de Tofaş Fabrikası’nda yerli üretimine aralık ayından itibaren başladık. 2026 yılına yerli üretimin gücüyle daha da etkin bir ürün gamıyla başlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.