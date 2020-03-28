Ekonomi 3 üründe fiyatlar uçuşa geçti Limonun ihracatı durdurulabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​3 üründe fiyatlar uçuşa geçti: Limonun ihracatı durdurulabilir

3 üründe fiyatlar uçuşa geçti: Limonun ihracatı durdurulabilir

Koronavirüs sonrasında bir çok ürünün fiyatında yüzde 100 artış yaşanırken yetkililer ise özellikle bir ürüne işaret edip ihracat yasağı gelebileceğine dikkat çekiyor. Salgınla fiyatı fırlayan patates ve sarımsakta yeni hasadın yakın olduğunu vurgulayıp fiyatların düşebileceğini kaydeden Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan asıl tehlikenin kilo fiyatı 2 liradan 10 liraya çıkan limonda olduğunu belirtti. Tavşan'ın yeni ürünün 4-5 ay sonra piyasaya çıkacağını dile getirip, limona yönelik ihracat tedbiri alınmasını beklediklerini söylemesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Limonun Ağustos 2020 tarihine kadar "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" kapsamına alınacağı duyuruldu.

Kenan Biter Yeni Şafak
Koronavirüs sonrası fiyatı uçuşa geçen limon için ihracat yasağının uygulanabileceği belirtiliyor.
Koronavirüs sonrası fiyatı uçuşa geçen limon için ihracat yasağının uygulanabileceği belirtiliyor.

Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan talep bir çok tarım ürünün fiyatını da yukarı yönlü etkiliyor.

Alınan önlemler sonrasında marketlerde yaşanan yoğunluk, uzmanların salgından korunmaya yönelik tavsiyeleri ve stokçuların malları depolara kapatması ile patates, limon ve sarımsağın fiyatında yüzde 100 artış yaşandı.

FİYATI 50 LİRAYA ÇIKTI

Koronavirüs salgını sonrası geçtiğimiz yıl stokçular yüzünden fiyatları tavan yapan patatesin kilosu 2 liradan 5 liraya, hasada 2 lira ile başlanan limonun kilosu 10 liraya, sezon başında 10 liradan satılan sarımsağın fiyatı ise 50 liraya kadar çıktı.

FİYATLARI ARTTIRAN İKİ NEDEN

Satıcılar patates tarafından büyük çaplı üreticilerle halci ve depocuların satın aldıkları patatesi depolara atıp fiyatları kendileri belirlediğine vurgu yaparken, limon ve sarımsak da ise fiyatları uzmanların salgın sonrası alınması yönündeki tavsiyelerin arttırdığı öne sürüldü.

Patatesin kilo fiyatı yüzde 100 artışla 2 lira seviyesinden 5 liray çıktı.

Sarımsak, patates ve limonda gerçekleşen fiyat artışlarını yorumlayan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise bir noktaya dikkat çekip ihracat yasağı gelebileceğine yönelik öngörüde bulundu.

BÜYÜK TEHLİKE LİMONDA!

Sarımsak fiyatlarında salgın öncesinde de bir fiyat yükselişi olduğunu ancak salgın sonrası bunu katlanarak arttığını, patateste de ise son günlerde fiyat artışı yaşandığını gözlemlediklerini dile getiren Tavşan, patates ve sarımsak da yeni hasatların olmasından kaynaklı fiyatların normale dönebileceğini belirtip asıl sıkıntının limon tarafında olduğunu vurguladı.

4-5 AY YENİ ÜRÜN YOK

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından da ciddi anlamda limona talep olduğunu ve dışarıya yapılan gönderimlerden kaynaklı iç piyasada ciddi anlamda sıkıntı oluşabileceğinin altını çizen Tavşan, patates ve sarımsak da olduğu gibi yakın bir tarihte limonda yeni mahsulün çıkmayacağını, limonda yeni mahsulün 4-5 ay sonra piyasaya geleceğini aktardı.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan.

İHRACATINA YASAK GELEBİLİR

Ülkeye döviz girişinin de önlemli olduğunu ancak dünyayı ciddi anlamda etkileyen bu olağanüstü durumda dışarıdan çok iç piyasanın taleplerinin karşılanması gerektiğini kaydeden Tavşan, konuyu Rekabet Kurumu ve ilgili bakanlığın yetkilileriyle görüştüklerini limonun ihracatının geçici olarak durdurulması şeklinde bir takım tedbirlerin önümüzdeki günlerde alınacağını öngördüklerini söyledi.

  • Tavşan'ın uyarısının ardından Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyelerine gönderdiği açıklamada, limonun Ağustos 2020 tarihine kadar "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" kapsamına alınacağını duyurdu.

Sezon başında 10 liradan satılan sarımsağın fiyatı ise 50 liraya kadar çıktı.

DOMATES İÇİN DESTEK ÇAĞRISI!

Öte yandan koronavirüs nedeniyle özellikle domatesin fiyatında büyük bir düşüş olduğunu da belirten Tavşan, domates fiyatlarının 1 - 1,5 liradan sera fiyatına zararına satıldığına işaret ederek bunun nedenin ise yurt dışından alımların durması ve oluşan talebin azlığından kaynaklı olduğunun altını çizip domates, biber gibi fiyatı düşen ürünlere ise destek verilmesi gerektiğini söyledi.

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