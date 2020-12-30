Ekonomi Doların fiyatı kaç lira oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

30 Aralık döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu?​

Doların fiyatı kaç lira oldu?

30 Aralık döviz fiyatları belli oldu. Yatırımcılar Merkez Bankası'nın faiz kararı ile düşüşe geçen dolar fiyatlarında son rakamları merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Aralık 2020 döviz fiyatları.
30 Aralık 2020 döviz fiyatları.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü.

DOLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 9,0690 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 9,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0690 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3490 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olmuştu.

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