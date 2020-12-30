Doların fiyatı kaç lira oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü.
DOLAR NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 9,0690 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 9,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0690 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3490 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olmuştu.